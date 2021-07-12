 

Надежда Ангарская узнала настоящую причину своего лишнего веса

12.07.2021, 21:44, Разное
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Звезда проекта Comedy Woman Надежда Ангарская узнала настоящую причину лишнего веса. Артистка рассказала, что всю жизнь борется с лишними килограммами.
Надежда Ангарская пришла согласилась стать героиней «ДНК-шоу», которое ведет Лолита Милявская. Предварительно она сдала биоматериал для проведения исследования. Генетики объяснили, почему артистка время от времени набирает лишний вес.

Ангарская пожаловалась Лолите Милявской на то, что практически сознательную жизнь пытается сбросить лишние килограммы. Артистка начала худеть после предписания врачей. Медики предупредили, что у звезды Comedy Woman может развиться сахарный диабет.

В ходе проведения анализа врачам удалось определить настоящую причину лишнего веса. Оказалось, что у Надежды Ангарской в активной фазе находятся несколько генов, ответственных за ожирение. В связи с этим она не может быстро насытиться едой, от ее употребления артистка получает большое удовольствие.

Источник: www.wday.ru



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