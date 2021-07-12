Мнение: О протестах на Кубе

О протестах на Кубе.

Вчера на Кубе начались протестные (суммарно, несколько тысяч протестующих по всему острову) с требованиями отменить коронавирусные ограничения, а также с политическими требованиями "свободы и демократии".

США практически сразу призвали "не применять силу к мирным протестующим" (ну вы знаете, как это бывает, если только это не в Вашингтоне) и подключили весь пропагандистский аппарат на поддержку протестов, включая кубинскую диаспору в Майями.

Сами выступления стали самыми многочисленными с 90х годов, когда Куба переживала последствия кризиса связанного с распадом советского блока.

На сей раз Куба испытывает помимо стандартных трудностей связанных с американскими санкциями, еще и последствия коронавирусной эпидемии, которая подкосила экономику Острова Свободы в целом и туристическую отрасль в частности.

Плюс ко всему, коронавирусные ограничения как и везде вызывают протестные настроения, что в сумме и дает кумулятивный эффект, который привел к уличным выступлениям.

Президент Кубы уже заявил, что власть "оппозиция" на Кубе получит только через его труп и революцию Фиделя никто никому не отдаст. После чего на Кубе начались аресты организаторов выступлений, а в городах начались массовые демонстрации https://twitter.com/KawsachunNews/status/1414382277363224578 под общий лозунгом "Я – Фидель!" призванные показать поддержку кубинской компартии. По такой же схеме действовали и чависты в Венесуэле. Когда есть поддержка в народе, в таких случаях есть на кого опереться, помимо силового аппарата.

Кроме того, протесты увязывают с тем, что Куба выходит на рынок со своей вакциной Abdala (о ней публиковал материал не так давно https://colonelcassad.livejournal.com/6881341.html). которая имеет несколько более высокую эффективность, нежели российская "Спутник V" и американская "Pfizer". Соответственно, Куба при развертывании массового производства этой вакцины и за счет развернутой в Южной и Латинской Америках сети врачей, могла бы откусить солидный кусок рынка вакцин. Что конечно вряд ли понравится "Биг-Фарме".



Недавний транш на "развитие демократии на Кубе".

Институт Самюэля Робертсона даже не скрывает https://isrobinson.org/investigaciones/movimiento-san-isidro-radiografia-y-evolucion-del-golpe-blando-contra-cuba/ (довольно интересная статья, если кто-то переведет ее на русский, выложу отдельно), что на Кубе будет предпринята попытка гибридной цветной революции в рамках новой концепции Вашингтона по смене режимов в Южной и Латинской Америке. Кубу уже традиционно как минимум разок попробуют на зуб.

Некоторая либерализация прошедшая на Кубе при Диас-Канеле тут определенно создала некоторые возможности по использованию социальных сетей (вчера их блокировали в Гаване) и раскрутки протестов через соц.сети (по образцу Белоруссии и Гонконга).

Есть мнение, что попытка реализовать на Кубе цветной сценарий провалится.

С другой стороны, это не отменяет наличие на острове объективных экономических проблем вызванных санкциями и коронавирусными ограничениями. Без внешней помощи Кубе будет тяжело их преодолевать.

—