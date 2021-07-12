Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я сообщил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости».

По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны.

«Я действительно считаю, что «нормандский» формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники «нормандского» формата», – добавил Зеленский.

В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.

«Что касается привлечения президента Байдена к Нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут «за», ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2».