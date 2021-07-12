В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек

В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.

«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.