 

В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек

12.07.2021, 21:16, Новости дня
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В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.

«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.



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