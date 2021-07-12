Роскосмос объявил о начале отработки супербыстрого полета до МКС

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12.07.2021, 21:16, Новости дня
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При полете грузового корабля «Прогресс МС-17» началась отработка супербыстрой схемы, позволяющей экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа, сообщили в Роскосмосе.

«На этапе ближнего наведения транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» перешел на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Уточняется, что «этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска».

Отмечается, что отработку одновитковой схемы планируют продолжить в следующих полетах «Прогрессов».

В октябре корабль «Союз МС-17» был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через рекордные 3 часа 3 минуты причалил к МКС. В составе экипажа корабля россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.



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