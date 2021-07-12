 

Мнение: О такой «счастливой» Украине

12.07.2021, 21:08, Разное
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Вот и радио есть, а счастья нет ©

Перефразируя Илью Ильфа, Вот и свобода есть, и достоинство, и даже весь мир с нами, а счастье…

Украинцы традиционно ощущали себя как-то легче и счастливее своих северных соседей. И выбирая Европейский шлях, они голосовали за большее счастье – тоже европейского уровня, с кружевными трусиками и безвизовым передвижением. Всё это есть, безусловно. А как со счастьем?

В 2021 году #Украина стала… самой несчастной страной Европы.

Даже несчастнее России, где тирания, азиатчина, #Путин, дубинки, бутылки… Где съедены последние ежи, а #экономика вот-вот развалится. То ли дело в процветающей «почти европейской» Украине!

Но почему тогда украинцы в среднем более несчастны, чем россияне? Что тому виной – #война, потери, #бедность? Но это всё длится уже не первый год и прежде не мешало приятным чувствам. Наоборот, была надежда, что вот-вот – и перемога! Репарации, компенсации, контрибуции… Ожидание этого делало соседей как-то счастливее.

Куда теперь это всё подевалось? Что вдруг стало помехой счастью?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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