 

Тысячи кубинцев вышли на протесты против правительства

12.07.2021, 21:06, Разное
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Демонстрации стали самыми массовыми за 30 лет. Главное.

Несколько тысяч кубинцев вышли на крупные антиправительственные акции протеста в Гаване и других городах страны против мер по борьбе с COVID-19, ухудшения экономической ситуации и подавления свобод.

Участники протеста призывали к демократии и требовали обеспечить население вакцинами для борьбы с пандемией коронавируса. Также, как передает El Mundo, протестующие выражают недовольство перебоями в поставках электроэнергии и продуктов питания и скандируют «Свободу», «Долой коммунизм» и «Мы не боимся».

Люди протестуют против «кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах», заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Фото: EPA-EFE

В Сан-Антонио-де-лос-Баньос, в 30 км к югу от Гаваны, один из протестующих заявил, что люди возмущены «ситуацией с электричеством и едой». «Ситуация с энергетикой, похоже, вызвала здесь некоторую реакцию», — признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, обвинив «кубинско-американскую мафию» в разжигании недовольства, пишет «Би-би-си».

Президент Кубы также призвал сторонников власти выйти на улицы, чтобы «противостоять» оппозиции. «Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им», — пояснил он в эфире государственного ТВ.

Многие люди пытались транслировать акцию протеста в прямом эфире, однако кубинские власти отключили доступ к интернету на весь день.

Антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет, пояснила оппозиция.

Протесты были крупнейшими с лета 1994 года, подтверидил Майкл Бустаманте, доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды. «Только сейчас столицей они не ограничивались, кажется, даже не начинали», — сказал он (цитата по Reuters).

По данным независимого кубинского исследовательского сайта Inventario, протесты были зарегистрированы более чем в 20 городах по всему острову. В столице страны Гаване протестующие вышли на основные дороги, по данным «Би-би-си», там случились столкновения с полицией. По данным Reuters, полиция распылила перцовый баллончик и ударила нескольких протестующих, в том числе фотографа, работающего на Associated Press.

Фото: EPA-EFE

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты жестко осудят насилие, которое будет применяться к протестующим в Кубе: «США поддерживают свободу выражения и собраний в Кубе и жестко осудит любое насилия или атаки на мирных протестующих, которые пользуются своими всеобщими правами»,— написал советник Джо Байдена в твиттере.

Протесты начались на фоне роста числа заражений COVID-19 на Кубе. Как отмечает агентство Reuters, в субботу, 10 июля, в стране было зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 — 6923, за день скончались 47 пациентов с коронавирусом. Всего в стране вакцинировано 1,7 млн человек из 11,2 миллиона ее жителей.

Протесты были вызваны и экономическими причинами. Так, как отмечает агентство, в прошлом году экономика Кубы сократилась на 10,9%, а к июню 2021 года — на 2%. Возникший в результате денежный кризис привел к дефициту, который вынудил кубинцев часами стоять в очереди за товарами первой необходимости на протяжении всей пандемии.

Источник: Новая газета



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