 

Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса – Меркель

12.07.2021, 20:54, Новости дня
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Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook. 

“Мы будем говорить о наших двусторонних отношениях. Мы уже начали об этом говорить во время встречи тет-а-тет. Мы в дружественных отношениях с Украиной и стремимся вместе преодолеть вызовы. Я рада, что в борьбе с пандемией COVID-19 мы можем сегодня пообещать, что 1,5 млн доз вакцины будет передано Украине. Это очень важный шаг”, – сказала она. 

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. 

Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

После брифинга Меркель и Зеленский проведут встречу в формате ужина.

Контекст:

Ранее предоставить Украине вакцины от коронавируса обещали, в частности, Литва (100 тыс. доз), Эстония (200 тыс. доз), США (2 млн доз) и Дания (500 тыс. доз).

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 12 июля в стране сделали 3,4 млн прививок, полностью вакцинированы 1,16 млн украинцев. 

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотели привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Но уже в конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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