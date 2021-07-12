Захарова рассказала, что американский дипломат украл указатель на железной дороге в Тверской области

Она отметила, что произошло это весной.

“Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета”, – сообщила спикер.

По ее словам, сотрудники дорожной патрульной службы в тот же день остановили мужчину за нарушение правил дорожного двжения.

“За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа “Злоумышленник” Антона Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?” – отметила Захарова.

Она добавила, что дипломат подверг риску жизнь россиян, так как Осташковский узел – оживленный участок железнодорожного пути.

“Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты”, – заявила спикер МИД.

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