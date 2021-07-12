В Новограде-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

Полиция сообщение получила в 14.30 от медиков.

“В больницу в тяжелом состоянии ребенка доставил 43-летний киевлянин, предварительно, знакомый отца мальчика. Раненого госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказали ему необходимую помощь”, – отметили правоохранители.

Позже в полиции сообщили, что, по предварительной информации, ребенок был ранен на берегу реки, однако это не подтвердилось.

“Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и в результате обыска по месту жительства раненого мальчика обнаружили доказательства того, что ребенок был ранен в доме. На местк происшествия изъяли пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства”, – заявили в НПУ.

Правоохраниели установили, что к ранению мальчика причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Сведения о присшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Местный сайт 04141.com.ua сообщил, что инцидент произошел в микрорайоне “Смолка”.

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