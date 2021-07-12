Ученые впервые в истории зафиксировали новый тип сверхновой звезды

Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, во главе с Даити Хирамацу, впервые в истории зафиксировали взрыв сверхновой звезды нового типа. Это произошло ещё в 2018 году, но только сейчас эксперты нашли доказательства своей теории.

Среди сверхновых есть два вида: нейтронная звезда и белый карлик. В первом случае до взрыва звезда имела массу не больше 40 солнечных и после преобразования оставила небольшой сгусток размером с город. В нём электроны и протоны плотно сжались и превратились в хаотическую массу из нейтронов. Если же масса изначального небесного была не больше 8 солнечных, то в этом случае ядро сжимается и образуется белый карлик, а в пространство вокруг высвобождается огромное количество газа, создавая новую туманность. Во всех остальных случаях образуется чёрная дыра.



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Ещё 40 лет назад Номо Кенъити из Токийского университета предсказал, что могут существовать и смешанные сверхновые. В этом случае в космическое пространство возле нейтронной звезды выбрасывается колоссальное количество химических элементов, а само преобразование происходит не мгновенно, а постепенно. Именно такая звезда взорвалась в 2018 году и, при детальном изучении оставленной после этого туманности, подтверждается теорию учёных. Они нашли множество химических элементов, которые не образуются возле нейтронных звёзд, а характерны именно белым карликам.



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Новое открытие позволяет учёным иначе взглянуть на процессы, происходящие внутри разрастающихся звёзд. В частности, выдвинуть теории о зарождении в ядре космического тела сначала задатка белого карлика, который в процессе гравитационного коллапса превратиться в нейтронную звезду. Новые данные позволят дополнить информацию о космических телах и ещё лучше понять процесс эволюции Вселенной.

Источник: rossaprimavera.ru