 

Анастасия Решетова стала артистом лейбла Black Star

12.07.2021, 20:50, Разное
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Модель и ведущая Анастасия Решетова стала артистом лейбла Black Star. Его в свое время создал бывший возлюбленный знаменитости Тимати.
В прошлом году Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались после шести лет романа. На днях стало известно, что модель официально стала артистом лейбла Black Star. Дебютную композицию модель записала на свой день рождения. Спустя несколько месяцев она выпустила лирическую песню «Без него». Решетова уверяла, что не собирается профессионально заниматься музыкой, но на днях вышла ее очередная композиция, записанная вместе с Элиной Чагой и Назимой.

Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались почти год назад. Последний сразу же отправился на шоу «Холостяк», чтобы найти себе новую избранницу. Ею стала модель из Испании Екатерина Сафарова. После расставания с Тимати Решетова сначала стала ведущей, а потом внезапно запела.

Сам же Тимур Юнусов некоторое время назад ушел из Black Star. Он решил выступать как самостоятельный артист, к тому же певец продолжает вести бизнес.

После расставания Тимати и Решетова поддерживают дружеские отношения ради сына. Два год назад модель подарила рэперу наследника, которого пара назвала Ратмир.

Источник: www.starhit.ru



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