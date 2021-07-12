Ученые: Вакцина против COVID-19 не защитит людей с ослабленным иммунитетом

Ученые, которые представляют Медцентр Университета Питтсбурга, изучили влияние вакцины против COVID-19 на пациентов. Оказалось, что она не способна защитить людей с ослабленным иммунитетом.

В процессе проведения исследования исследователи сравнили уровень антител в крови у 107 здоровых медработников и 489 пациентов, имеющих ослабленную иммунную систему по различным причинам. Среди них были люди, у которых диагностировали ВИЧ, аутоиммунные заболевания, рак крови и различные опухоли, а также те, кто перенес трансплантацию органов.

У 98% медработников после проведения вакцинации выработались антитела. У пациентов с иммунодефицитными состояниями показатели были намного ниже. Также исследователи установили, что у 80% онкобольных антитела были после прививок. Это объясняется тем, что лекарства, которые они принимают, могут усиливать иммунный ответ на вакцинацию. При этом, лучевая терапия давала плохую реакцию.

Источник: medicalinsider.ru