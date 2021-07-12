 

Бомбардировки в Ираке и Сирии: как США атакуют независимые государства

12.07.2021, 20:44, Разное
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Независимый журналист Бэн Нортон в статье для арабского издания Al Mayadeen обратил внимание мировой общественности на ряд преступлений, совершенных американцами против целых наций.

Он подчеркнул, что присутствие американских военных в Ираке и Сирии незаконно. Руководствуясь нормами международного права, военная держава, незаконно занимающая территорию другой страны, не имеет права на самооборону. Это правило действует для всех, в том числе для Соединенных Штатов с и их войнами против народов Ближнего Востока.

27 июня Вашингтон нанес авиаудары по территории Ирака и Сирии, двум суверенным странам, незаконно занятым американскими военными.

«Присутствие американцев в Сирии является признаком оккупации, и мы считаем, что все страны и правительства должны противостоять их незаконному присутствию в регионе», – заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис в 2020 году.

Дональд Трамп нанес авиаудары по Сирии в апреле 2018 года после необоснованных обвинений в том, что Дамаск совершил атаки якобы с применением химического оружия. Но, как выяснилось позже, свидетельства многочисленных специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказались ложными.

Джозеф Байден совершил аналогичную незаконную атаку на востоке Сирии в феврале 2021 года. Это еще один пример того, как Вашингтон игнорирует международные правила, преследуя свои геополитические цели.

Примечательно, что вторжение в Ирак и позднее в Сирию американцы аргументировали миротворческой операцией против террористов, но в итоге наладили с ними взаимовыгодные отношения.

Как отмечается в материале Al Mayadeen, в Сирии они заняли богатые нефтью районы, чтобы получать прибыль от контрабанды, которую им помогают осуществлять местные боевики. Радикалам и защищавшим их американцам в САР оказывала реальное противодействие «ЧВК Вагнера».

В ходе операции в районе Хшама «вагнеровцы» заставили боевиков оставить свои позиции и спасаться бегством. На помощь подельникам прибыла американская авиация. По тревоге с базы ВВС США были подняты в воздух самолеты, чтобы противостоять нескольким наземным отрядам россиян. Это столкновение показало, что Вашингтон готов на все, чтобы сохранить занимаемые позиции в арабской стране.

Реальность такова, считает Бэн Нортон, что незаконное присутствие в Ираке и Сирии – это часть внешней политики Соединенных Штатов. А бомбардировки ближневосточных стран стали любимым развлечением Пентагона.

Журналист уверен, что, если Вашингтон хочет прекратить нападения на свои войска, есть простой способ сделать это: вывести их из опасного региона, так как американским солдатам дома будет намного безопаснее.



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