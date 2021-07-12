Инициативы по поддержке инвалидов войдут в программу “Единой России”

Недавно состоялся съезд “Единой России”, на котором были приняты положения программы партии, с которой кандидаты идут на выбору в Государственную Думу. Окончательная программа будет принята в августе, после того, как пройдут встречи с избирателями.

Так, Михаил Терентьев лично беседовал с жителями Протвино, Серпухова, Чехова и Видного. Люди, живущие в Подмосковье, задавали разные вопросы депутату и рассказывали о проблемах. Участники встречи говорили о компенсациях за технические средства реабилитации, медико-социальной экспертизе, доступной среде, санитарно-курортном лечении и жилье для инвалидов.

Терентьев отметил, что поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетов “Единой России”. Партия реализует множество инициатив, которые направлены на интеграцию инвалидов в общество, предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся социальной защиты маломобильных граждан.

Депутат напомнил избирателям, что каждый может внести предложения в программу партии. Они будут отражены в деятельности “Единой России” в Госдуме восьмого созыва.

Кстати, в четверг, 15 июля, эксперты и представители общественных организаций на площадке “Единой России” обсудят наиболее актуальные проблемы и необходимые меры поддержки инвалидов. Прямую трансляцию может будет посмотреть на сайте партии и в социальных сетях.