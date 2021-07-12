 

Мнение: Борис Джонсон потрясен британским расизмом

12.07.2021, 20:38, Разное
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Британская полиция и Борис Джонсон займутся борьбой с британским расизмом.

После вчерашнего влета итальянцам по пенальти, британцы завалили соц.сети расистскими комментариями на тему трех негров, которые не забили решающие пенальти. Как на их личных аккаунтах, так и в целом ("Убирайтесь в Нигерию", "Вратарь итальянцев не приклонил колено" и т.д.) Что в стране, где еще недавно валили памятники работорговцам, некоторые восприняли как нонсенс.

Тренера попрекают тем, что он якобы хотел, чтобы победу принесли чернокожие игроки и это было якобы даже политическое решение, чтобы BLM торжествовал. Но получилось то, что получилось.
Теперь Британия, которая любит поучать других на тему равноправия и толерантности, внезапно выяснила, что она сама прямо скажем не очень толерантная и с этим надо что-то делать.

Лондонская полиция (и это не шутка), будет расследовать оскорбления в адрес негров-футболистов, которые она посчитает расистскими. К осуждению травли подключился и Борис Джонсон и местная футбольная ассоциация, которая потребовала ужесточить законодательство для соц.сетей и добиться того, чтобы для комментаторов стебущих негров-футболистов не забивших решающие пенальти, наступали юридические и "жизненные" последствия. Начиная с блокировки и удаления аккаунтов и заканчивая уголовным преследованием.
Так что любители шуток про бананы и "угольков" могут в перспективе получить некие последствия.

А ведь как могло красиво получится – трио чернокожих приносит Британии первую победу с 1966-го года на крупных турнирах. Не это ли доказательство торжества политики мультикультурализма и толерантности?! Но на выходе получили тонны хейта в соц.сетях, волну расистских комментариев и угрозы усилить цензуру в соц.сетях и "культуру отмены" для рядовых британцев.

Разумеется, в произошедшем виноват в первую очередь тренер, который учудил с такими пенальтистами (которые не справились), поэтому помимо спортивных последствий, могут проявиться и последствия общественно-политические, если под сурдинку этой истории в соц.сетях запретят критиковать BLM и делать гнусные предположения на тему политической мотивированности назначения пенальтистов по цвету кожи.  В самом BLM на это уже отреагировали в духе "Когда ты выигрываешь – ты англичанин. Когда проигрываешь – ты черный".
В общем, ногомяч без политики никуда.

Источник: Colonel Cassad



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