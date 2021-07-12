Мнение: Китай против небоскрёбов, защита культурного наследия и распознавание плохих дорог

1. Небоскрёбы в современном мире являются символом успешного успеха в экономике. О том, насколько их строительство реально оправдано в экономическом плане, задумываются далеко не всегда. Но вот, кажется, об этом задумались в Китае – первой экономике мира:

https://lenta.ru/news/2021/07/08/china_skyscrapers/

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, ограничивается возведение башен высотой более 250 метров, пишет Bloomberg. Власти опасаются за качество объектов из-за слабого надзора за работами.

«Меры приняты для безопасности. Слишком высокие здания недостаточно эффективны и часто строятся по прихоти мэров городов», — заявил агентству доцент Гонконгского университета Цяо Шитун.

Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.

Всего в мире лишь десять зданий выше 500 метров, пять из которых находятся в Китае, включая высочайшую в стране 632-метровую Шанхайскую башню.

Строить обычные здания дешевле, да и пользоваться ими удобнее. Если в вашем городе нет необходимости создавать густонаселённый и компактный деловой район, если вы не сможете привлечь толпы туристов с помощью небоскрёбов, то скорее всего, они вам попросту не нужны.

2. Судя по этой карикатуре из журнала «Крокодил», защита культурного наследия в СССР считалась забавным пороком, мешающим строить светлое будущее:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1698526.html

Ценность зданий, у которых есть хотя бы скромная, но история, и есть своё собственное архитектурное лицо, в СССР не до конца понимали. Из-за революции частная собственность на жильё была ликвидирована, традиция прервалась, нормальных хозяев у городских домов не стало. Десятилетиями новая власть активно сносила символы старого режима, вместо того чтобы стараться строить что-то новое на свободном месте или аккуратно реконструировать старое.

В более позднее время массовое строительство микрорайонов обычно предполагало ковровый снос всей предыдущей застройки (не всегда это было возможно сделать, но к этому стремились). Даже неровности рельефа срывались, а мелкие речки и ручьи закапывались в трубы. Так, с точки зрения советских строителей, было проще и строить, и планировать.

3. В Финляндии, если не отъезжать далеко от крупных населённых пунктов, довольно хорошие дороги. Однако климат там примерно такой же, как в соседних частях России, так что строительство и поддержка дорог стоит там весьма дорого. Тем не менее, финны с педантической тщательностью без устали выискивают, где бы ещё что подлатать:

https://autogid.pro/ru/events-ru/v-helsinki-budut-platit-velosipedistam-za-nahozhdenie-plohih-dorog/

В Хельсинки будут платить велосипедистам за нахождение плохих дорог

Для этого надо иметь приложение и использовать его во время катания на велосипеде.

<…> …власть будет платить велосипедистам, которые во время катания на велосипеде будут собирать информацию о состоянии дорожек для пешеходов и велосипедных полос. Игроки смогут зарабатывать около 2 евро/км.

Это в свою очередь будет помогать дорожникам службам ремонтировать улицы с плохой дорогой. Местных жителей приглашают принять участие в игре с загрузкой на карту 300 км. велосипедных дорожек. Приложение будет делать фотографии дорог, а искусственный интеллект будет использовать снимки для определения повреждений, которые подлежат ремонту.

Вероятно, ничто не мешает сделать такие приложения и для автомобилей, и для пешеходов. Можно даже нацепить камеры на домашних питомцев. А распознавать следует далеко не только выбоины на дорогах, но и неубранный мусор, вырвиглазную рекламу, объявления на столбах, надписи на заборах и другие неприятные урбанистические проблемы.