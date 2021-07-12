 

Cемью Рогозина заметили в списке купивших билет на Unity-22

12.07.2021, 20:31, Разное
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Пользователи российского форума «Космос.ру» обнаружили жену, сына и внуков Дмитрия Рогозина в списке купивших билет на туристический космический полёт компании Virgin Galactic, который будет осуществлён на челноке Unity-22. Они оказались среди 600 человек, зарегистрированных на последующие суборбитальные рейсы корпорации. Накануне её основатель Ричард Брэнсон стал первым человеком, побывавшем на орбите Земли в качестве туриста.

«Дедушка всегда обещал показать нам космос, а когда я был маленьким, приходил и пел мне на ночь „Землю в иллюминаторе“, и вот этот день настал», — поделился радостным событием восьмилетний внук главы «Роскосмоса» Артём. — «Жалко, что он не сможет, говорит, много работы есть… но он мне ещё дал поручение: фотографировать все детали корабля и отправлять ему снимки на WhatsApp. Тогда, как сказал дедушка, сможем через лет пятнадцать ещё на одном кораблике в космос отправиться, российском!»

Напомним, что внести плату за билеты на полёт в космос уже успели также Илон Маск, Леди Гага и Джастин Бибер. Пока неясно, будут ли они находиться на одном рейсе с семьёй Рогозина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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