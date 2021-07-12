Ксюш, ну тут — без вариантов! – Личное мнение
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Буквально несколько дней назад Ксения Бородина заявила, что все совместно нажитое с Курбаном имущество останется у неё.
Какие тут могут быть ещё варианты, жёстко прокомментировал Ксюндель раздел имущества.
Фото: Соцсети
И сегодня с утра стало известно, что Курбана интересует не столько раздел имущества, сколько воспитание детей.
Об этом сообщил Стархиту адвокат Омарова Сергей Жорин. Да-да, вы правильно прочитали: адвокат Омарова Сергей Жорин.
Ксюш, а Ксюш! Чо-та я так ржу — не могу остановиться.
Ведь я говорила тебе: беги к Жорину первой, пока к нему не успел Курбан!
Уверенность Ксюнделя в том, что всё можно оставить себе, теперь выглядит очень наивно. Легко, конечно, устроить цирк шапито с разводом, но всё будет, я уверена, по закону.
Впрочем, вот что говорит сам Сергей Жорин:
«Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается».
И это — правильно.
Курбан удивил меня неделю назад, когда я увидела, как Ксения улетела в Армению без детей, а Омаров проводит время с сыном.
Дети при разводе — это самое важное. Пока взрослые решают свои проблемы, больше всего страдают именно малыши. И хорошо, когда хотя бы один из родителей понимает это и пытается сгладить для них ситуацию.
Если по поводу совместно нажитого имущества и могут быть споры, то вот по поводу дочки Курбана и Ксюшки у меня уже сложилось мнение, с кем бы ей лучше остаться.
А вы как считаете, с кем?
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Источник: Лена Миро
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