Ксюш, ну тут — без вариантов! – Личное мнение

Буквально несколько дней назад Ксения Бородина заявила, что все совместно нажитое с Курбаном имущество останется у неё.

Какие тут могут быть ещё варианты, жёстко прокомментировал Ксюндель раздел имущества.



Фото: Соцсети

И сегодня с утра стало известно, что Курбана интересует не столько раздел имущества, сколько воспитание детей.

Об этом сообщил Стархиту адвокат Омарова Сергей Жорин. Да-да, вы правильно прочитали: адвокат Омарова Сергей Жорин.

Ксюш, а Ксюш! Чо-та я так ржу — не могу остановиться.

Ведь я говорила тебе: беги к Жорину первой, пока к нему не успел Курбан!

Уверенность Ксюнделя в том, что всё можно оставить себе, теперь выглядит очень наивно. Легко, конечно, устроить цирк шапито с разводом, но всё будет, я уверена, по закону.

Впрочем, вот что говорит сам Сергей Жорин:

«Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается».

И это — правильно.

Курбан удивил меня неделю назад, когда я увидела, как Ксения улетела в Армению без детей, а Омаров проводит время с сыном.

Дети при разводе — это самое важное. Пока взрослые решают свои проблемы, больше всего страдают именно малыши. И хорошо, когда хотя бы один из родителей понимает это и пытается сгладить для них ситуацию.

Если по поводу совместно нажитого имущества и могут быть споры, то вот по поводу дочки Курбана и Ксюшки у меня уже сложилось мнение, с кем бы ей лучше остаться.

А вы как считаете, с кем?

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