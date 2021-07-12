 

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» зашел в греческий порт

12.07.2021, 20:22, Новости дня
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В греческий порт Пирей с визитом зашел патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», сообщило посольство РФ в Греции на своей странице в Facebook.

«Сверхсовременный российский патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота РФ находится в порту Пирей. В 2019 году этот же корабль посетил порт Пилос в рамках празднований Наваринского сражения», – приводит сообщение посольства ТАСС.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.

Ранее сообщалось, что патрульный корабль «Василий Быков» совершает плановый переход из Черного в Средиземное море.



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