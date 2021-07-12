Резиденты арт-кластера «Таврида» поставили на сцене произведения русских классиков

Резиденты арт-кластера «Таврида» и финалисты национального открытого чемпионата ArtMasters за пять дней подготовили фрагменты театральных постановок по произведениям русских классиков с современным музыкальным оформлением.

Итоги образовательного заезда «Артполяна», в котором участвуют 400 молодых специалистов театральной сферы из 60 регионов России, были подведены презентацией эскизов спектаклей. Постановки стали результатом совместного творчества молодых режиссеров, участников фестиваля «Уроки режиссуры. Биеннале театрального искусства», молодых актеров из ведущих театральных школ РФ и специалистов бекстейдж, финалистов чемпионата ArtMasters, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Творческая группа режиссера Кристины Звыковой и студентов ВГИК представила фрагмент постановки по рассказу Ф. Достоевского «Сон смешного человека». Еще четыре команды выбрали в качестве материала произведения А. Островского. Режиссер Михаил Милькис и студенты школы-студии МХАТ подготовили отрывок спектакля по «Бесприданнице», Артем Галушин и студенты ВТУ им. М. С. Щепкина – по пьесе «Пучина», Егор Равинский и студенты ГИТИС – по пьесе «Трудовой хлеб», Грета Шушчевичуте и студенты театрального института имени Б.Щукина – по пьесе «Поздняя любовь».

«У меня вызывает восхищение ваша невероятная работоспособность. Как вы сумели это сделать за пять дней, где вы нашли время, какими ночами вы создавали эти костюмы, грим, эскизы сценографии, когда вы успели сработаться с актерской командой? Это вызывает огромное уважение. Вы большие молодцы. Сегодня мне было невероятно интересно услышать, как художники по костюмам, художники по свету, по гриму рассказывают о своих замыслах, о своем участии в постановках. Арт-кластер «Таврида» и ArtMasters создают возможности для этих очень талантливых людей, работа которых обычно остается за кулисами. Зрители, приходя в театр, не видят их, не знают о чем они думают и как находят решения, которые становятся важной частью спектакля», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после презентации отрывков спектаклей.

Кириенко сообщил, что творческие команды, сформированные во время чемпионата ArtMasters в 2020 году, продолжают совместную деятельность. «Режиссеры, которые ставили здесь свои спектакли, до сих пор работают с теми же актерами, художниками, звукорежиссерами, гримерами. Когда сотрудничество становится долговременным, когда оно живет и реализуется в ярких проектах – это очень здорово», – отметил он.

Кириенко возглавил жюри презентации, в которое вошли также директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, ректор ГИТИС Григорий Заславский, ректор ВГИК Владимир Малышев и другие эксперты.

«Театр – это коллективное творчество. И для режиссера очень важно найти своего художника, своего композитора, своих актеров. Может быть, творческие команды, сформировавшиеся здесь случайно, по жребию, смогут долгое время работать вместе и реализовать важные проекты», – сказал ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Итоговая версия театральных отрывков будет показана в Москве на сцене театра «Электротеатр Станиславский». Лучшие работы войдут в программу гала-концерта ArtMasters в Большом театре 6 сентября.