Стало известно состояние госпитализированой с коронавирусом Ирины Алферовой

Состояние актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад попала в больницу с коронавирусом, улучшается, она идет на поправку, рассказали в театре «Школа современной пьесы», где работает артистка.

В театре рассказали, что Алферова отказывалась обращаться к врачам, когда она поступила в больницу в Химках, она уже находилась в тяжелом состоянии. Также в больницу был помещен муж Алферовой, информирует «Московский комсомолец».

«На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», – рассказал заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», директор Станислав Нечаев.

Ранее режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.