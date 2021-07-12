 

Стало известно состояние госпитализированой с коронавирусом Ирины Алферовой

12.07.2021, 20:22, Новости дня
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Состояние актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад попала в больницу с коронавирусом, улучшается, она идет на поправку, рассказали в театре «Школа современной пьесы», где работает артистка.

В театре рассказали, что Алферова отказывалась обращаться к врачам, когда она поступила в больницу в Химках, она уже находилась в тяжелом состоянии. Также в больницу был помещен муж Алферовой, информирует «Московский комсомолец».

«На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», – рассказал заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», директор Станислав Нечаев.

Ранее режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.



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