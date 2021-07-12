Мнение: Кому Путин написал статью про Украину?
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Сам не слышал, но говорят, что на «Прямой линии» президент России пообещал написать аналитическую статью о России и Украине.
И выполнил обещание. То ли, действительно, отложив все дела, сел писать, то ли подписал, написанное кем-то. Но на сайте Кремля появилась статья Путина на украинском языке об историческом единстве русских и украинцев.
Интересно, на кого рассчитана эта публикация? Раз на украинском языке, видимо, на украинцев? А еще интересно много ли украинцев прочитают этот текст? И что нового они из него узнают?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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