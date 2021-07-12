Анджелина Джоли и The Weeknd провели еще один вечер вместе

В минувшие выходные 46-летняя Анджелина Джоли и 31-летний рэпер Абель Тесфайе (настоящее имя музыканта) снова встретились. Актриса и музыкант были замечены на камерном концерте канадского музыканта Мустафы в Лос-Анджелесе. Это уже их вторая встреча в этом месяце: неделю назад они поужинали в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе и беседовали несколько часов, после чего по очереди покинули стены заведения.

Редкие снимки Джоли и The Weeknd попали в социальные сети. Причем на этот раз Анджелина вышла в свет с детьми – на концерте ей составили компанию 16-летняя дочь Захара и 15-летняя дочь Шайло. Весь вечер актриса и артист провели отдельно друг от друга, однако поклонники обеих звезд не считают их встречу случайностью.

Правда инсайдеры утверждают, что Джоли и Тесфайе связывают лишь дружеские и рабочие отношения – прошлая их встреча была больше похожа не деловую или дружескую, потому что никаких намеков не объятия или другие проявления нежности папарацци не заметили.

Напомним, сейчас Анджелина продолжает борьбу с бывшим мужем Брэдом Питтом за единоличное опекунтство над детьми. В мае стало известно, что 57-летний голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги, актрисы Анджелины Джоли. Вынесенное решение суда по делу о совместной опеки над детьми в пользу Брэда Питта “горько разочаровало” Анджелину Джоли. Актриса крайне недовольна таким исходом дела и готовится к новым судебным разбирательствам.