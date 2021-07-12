Мнение: Эпоха богатых стариков



Старикан “летит”

И вот – очень мощный текст от Глеба Кузнецова, бывшего “яблочника”, а по образованию – биолога. Формально текст посвящен недавнему “полету в космос” миллиардера Бренсона, этим всем “игрушкам для пожилых миллиардеров”, но по сути Глеб поднимает куда более важную тему – как мы все сегодня дружно предаём наших детей. Я бы, кстати, на месте этих детей просто плюнул бы нам всем в рожу, когда вырасту.

“Полет дедушки Брэнсона на высоту 80 км – это крутая история. В годы, непосредственно до и после его рождения полеты на такую высоту были конечно не обыденностью, но и не совсем передним краем прогресса. По модифицированным технологиям Фау-2 суборбитальные полеты были любимой затеей и в СССР, и в США в 40-е – начале 50-х (Брэнсон 50 го как раз года). Мухи, обезьяны, собаки – все побывали на 100 км тогда (а некоторые даже вернулись).

Очевидно, комфорта и безопасности для мощных дедов, которые хотят реализовать детские мечты, сейчас существенно больше, чем для дворняг Дезика и Цыгана, не говоря уж о безымянных дрозофилах. Но на самом деле полет Брэнсона – это действительно памятник и символ нового мира.

Мира существующего ради богатых пенсионеров. У них были детские мечты – человечество поможет их реализовать. Волатильность на рынках делает неустойчивыми их пенсионные вложения – центробанки напечатают ровно столько денег, чтобы рынки даже не думали падать. (А что бедные не смогут купить из-за инфляции морковку, а средние – квартиру, так плевать же, главное чтобы акции вверх).

Это удивительно перекликается с радикальной озабоченностью именно “передовых” стран ковидом. Ведь он угрожает самому дорогому, что есть – нашим дорогим старикам. Десятки, если не сотни раз читал за последний год рассуждения про “детей – биобомб” и изучал меры, которые по этому поводу применялись вроде обязательного нахождения детей в классах в масках по 8-10 часов в день. И сегодняшние инициативы по их вакцинации – в эту же копилку.

Ну и что, что вакцины для них очевидно обладают бОльшими рисками, чем вероятность тяжело заболеть. Они сами – и есть риск для хозяев жизни, который нужно профилактировать. Хозяевам же еще в космос лететь! А тут ковидные биориакторы галдят, как такое стерпеть.

Главные и самые дорогие исследования медицинские – на какую тему? Нейро-дегенеративные заболевания. На изучение Альцгеймера и аналогичных болезней тратится больше денег, чем на все инфекционные болезни вместе взятые. А потом человечеству объясняют про феномен антибиотико-резистентности и невозможности достичь прогресса в борьбе с инфекциями. Хоть с гонореей, хоть с ковидом. Действительно, зачем думать об инфекциях молодых, когда миллиардеры стареют и страдают по этому поводу?

Не видел такого даже в литературе фантастической толком. Мечта в очередной раз опередила жизнь. Цивилизация, которой владеют старики. Они развлекаются. Они получают удовольствие. Их жизнь и статус – смысл существования человечества. Средние – обслуга, проводники интересов, “руки”. И страх перед детьми – “биореакторами” неопределенности”.