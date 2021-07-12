 

“Бест бургеры евер”. Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко

12.07.2021, 20:00, Новости дня
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“У вас получатся бест бургеры евер, если послушаете меня. Весь сенс в котлетах. Берете по 250 г говяжьего и свиного фарша и становитесь королями пикников и гриля. Из специй можно соль, перец, а можно готовый микс. Заранее нафигачьте котлеты и заморозьте. И когда придут гости, вам останется делать всего ничего. 15 минут – и готово. Если собираетесь завтра на природу, этот видеорецепт – подарок небес”, – написал 34-летний Клопотенко в Instagram.

Рецепт рассчитан на четыре порции. Для приготовления вам понадобится:

Для котлет:

250 г говяжьего фарша;
250 г свиного фарша;
приправа к фаршу;
по вкусу соль и перец.

Дополнительно:

4 булочки для бургера;
4–8 листочков салата “Ромен” или “Латук”;
4 ч. л. сладкой американской горчицы;
4 ч. л. кетчупа или томатного соуса;
4 ломтика сыра;
1 томат;
1 соленый огурец;
1 красный лук.

Пошаговый рецепт:

Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки.
В большую миску выложите фарш, добавьте соль, перец и специи. Можно сделать фарш из свинины и говядины, тогда котлета будет идеально вкусной.
Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.
Тарелку заверните пищевой пленкой, выложите сверху сформированые котлеты и поставьте в морозильную камеру на 1–1,5 часа. Так котлеты останутся более сочными и лучше будут держать форму.
Достаньте котлеты из морозильной камеры и поджарьте по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде гриль.
Томат и лук нарежьте тонкими кружочками, соленый огурец – продольными слайсами.
Булочки смажьте горчицей и кетчупом, выложите котлету, ломтик сыра, томаты, огурцы и лук. Сверху выложите салат и накройте верхней булочкой, смазанной кетчупом. Так же сделайте и с другими бургерами.

ВИДЕОВидео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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