Береза: Юрченко заявил, что никогда не употреблял наркотики. И пиво в 2009 году он не воровал. Ему подсунули, все это спланировано его оппонентами

Все, друзья, расходимся. Юрченко – не наркоман. Он все объяснил. Мы сразу поверили.

“Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов… Я не употреблял наркотики никогда в жизни”, – рассказал Юрченко.

Все так и было. И 25 ноября 2009 года он не воровал четыре бутылки пива Staropramen в магазине “Каштан” в Голосеевском районе Киева, в котором его и избрали. Это ему подсунули. Или все это спланировано его оппонентами. А он – ни-ни.

А то, что 15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп Юрченко и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на “помощь экологии” и “плюшки”, – это вообще другое. И плюшки Юрченко никогда ранее не употреблял, и вообще не любит сладкое, а любит пиво. Staropramen.

А вот это вот все – наркотики, коррупция и пиво – к Юрченко никакого отношения не имеет. Это как Рафик, который ни в чем не виноват. Только в этот раз это Юрченко, который попал в ВР благодаря Зеленскому.

Интересно: а Александр Юрченко считает, что все вокруг идиоты, или просто он, как и большинство моносброда, абсолютно аморальный персонаж? В любом случае от этой истории просто воняет лицемерием и ложью. А Юрченко, похоже, и дальше будут покрывать из ОП, ведь он всегда голосует за законопроекты Зеленского и все так же хочет свой “кусок пирога”. Наслаждайтесь этой уриноофтальмологией от Зеленского и его “слуг”.

P.S. Уверен, что Юрченко проголосует за законопроект Зеленского по легализации медицинского каннабиса, чтобы потом заявить о том, что его больше нельзя преследовать за вождение в состоянии наркотического опьянения. Потому что он в этом случае был не обдолбанным наркетом, а проходил лечение каннабисом от старой клептомании. Вот тут ему и пригодится история про четыре украденные бутылки пива. А мы и дальше будем испытывать стыд за всю эту перхоть, которая сегодня сидит в ВР благодаря Зеленскому.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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