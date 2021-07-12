 

В Израиле разрешили вводить третью дозу вакцины Pfizer

12.07.2021, 20:00, Новости дня
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Об этом сообщило издание Newsru.co.il.

Третью дозу вакцины разрешили вводить гражданам с ослабленным иммунитетом. Процедуру рекомендуют проводить через восемь недель после получения второй дозы, можно позже, но не ранее чем через четыре недели. 

The Times of Israel подчеркивает, что Израиль стал первой в мире страной, где одобрили введение бустерной дозы. 

С начала эпидемии в Израиле подтвердили 846 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 432 – за последние сутки. Скончалось за весь период эпидемии с стране 6438 человек, отмечает  Newsru.co.il.

В Израиле полностью вакцинированы около 56% населения страны и более 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 61% человек (более 84% взрослого населения). 

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Позже эту норму вернули после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире “индийский” штамм коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания. 

По данным СМИ, Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозы вакцины от коронавируса. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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