В Израиле разрешили вводить третью дозу вакцины Pfizer

Об этом сообщило издание Newsru.co.il.

Третью дозу вакцины разрешили вводить гражданам с ослабленным иммунитетом. Процедуру рекомендуют проводить через восемь недель после получения второй дозы, можно позже, но не ранее чем через четыре недели.

The Times of Israel подчеркивает, что Израиль стал первой в мире страной, где одобрили введение бустерной дозы.

С начала эпидемии в Израиле подтвердили 846 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 432 – за последние сутки. Скончалось за весь период эпидемии с стране 6438 человек, отмечает Newsru.co.il.

В Израиле полностью вакцинированы около 56% населения страны и более 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 61% человек (более 84% взрослого населения).

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Позже эту норму вернули после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире “индийский” штамм коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

По данным СМИ, Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозы вакцины от коронавируса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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