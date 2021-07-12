В сентябре представят разработку украинской вакцины от COVID-19 – Ляшко

По его словам, речь идет о львовском и киевском НИИ, которые на разработку вакцин получили от государства около 10 млн грн.

“Сегодня мы движемся в трех направлениях. Первые два – институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований. Они в сентябре должны завершить свои научные исследования и представить довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин. Есть отдельно коммерческая организация, которая также разрабатывает вакцину”, – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что Минздрав также договаривается о трансфере технологий на территорию Украины, которые позволят без дополнительных клинических испытаний начать производство вакцины от COVID-19.

Замминистра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин 5 июля рассказал, что производство вакцин – “дело не такое простое, как казалось сначала”. Он сообщил, что три команды ученых ведут разработку украинских вакцин от коронавируса.

“Одна разработка ведется академиком Андреем Сибирным во Львове, другая – в Институте биохимии имени Палладина. Профессор Сергей Комисаренко является руководителем этой команды”, – отметил заместитель министра.

По его словам, разработкой вакцины занимаются две частные компании: украино-американский проект, в котором участвуют эпидемиолог Михаил Фаворов и компания “Диапроф-Мед”, а также фармпроизводитель “Индар”.

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявлял в октябре, что вакцина может быть создана через 9–12 месяцев. Предыдущий министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки препарата может составить 100–150 млн грн.

О каком из трех прототипов шла речь, неизвестно.

В конце марта 2021 года тогдашний замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.

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