В Финляндии археологи обнаружили «родившегося в гробу» ребенка

Археологи во главе с Тииной Вяре исследовали частную часовню, расположенную в Финляндии в общине Вихти. Они также изучили погребальную камеру под зданием и обнаружили «родившегося в гробу ребенка».

Часовня, которую исследователи относят к XVIII XIX векам, принадлежала семье дворян. Она была возведена в 1785 году, а захоронения в ней проводились до 1829 года. Археологи нашли восемь гробов. В одном из них лежали останки беременной девушки. У 24-летней будущей матери случилось частичное выдавливание плода через несколько дней после смерти.

Такое явление редкое и происходит, когда во время разложения тела повышается давление брюшных газов. Впервые упоминание в истории о таком случае было в VII–VIII веках. Беременной провели трепанацию черепа, после чего зафиксировали «роды в гробу». Ученые обнаружили в полости таза 24-летней девушки кости плода. Из ее родового канала выступал череп младенца. Археологи установили, что финку звали Шарлотта Бьернрам. Она умерла в 1808 году от воспаления и была похоронена через 5,5 месяцев после кончины. По словам экспертов, плоду на тот момент было от 28 до 32 недель

Источник: nplus1.ru