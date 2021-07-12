 

Актер Александр Домогаров описал свою «роль мечты»

12.07.2021, 19:56, Разное
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Александр Домогров относится к числу тех артистов, которые отвечают на комментарии поклонников. Недавно на предложение фолловера перевоплотиться в супермена в кино, он детально описал свою «роль мечты».
Оказывается, у актера уже готов остросюжетный сценарий с ним в главной роли. По его задумке, действие развернется на яхте в Средиземном море. Будут плыть семь человек, а через каждые семь минут будет новое убийство. Естественно, в конце картины останется в живых его герой. Александр Домогаров видит себя «глухим, немым и в кресле». Самая главная фишка его сценария заключается в том, что убийцей является именно он.

Подписчики оценили задумку и чувство юмора артиста. В комментариях ему написали, что один из режиссеров обязательно обратит внимание на идею Александра Домогарова и воплотит ее в жизнь.

Источник: www.5-tv.ru



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