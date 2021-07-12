Актер Александр Домогаров описал свою «роль мечты»

Александр Домогров относится к числу тех артистов, которые отвечают на комментарии поклонников. Недавно на предложение фолловера перевоплотиться в супермена в кино, он детально описал свою «роль мечты».

Оказывается, у актера уже готов остросюжетный сценарий с ним в главной роли. По его задумке, действие развернется на яхте в Средиземном море. Будут плыть семь человек, а через каждые семь минут будет новое убийство. Естественно, в конце картины останется в живых его герой. Александр Домогаров видит себя «глухим, немым и в кресле». Самая главная фишка его сценария заключается в том, что убийцей является именно он.

Подписчики оценили задумку и чувство юмора артиста. В комментариях ему написали, что один из режиссеров обязательно обратит внимание на идею Александра Домогарова и воплотит ее в жизнь.

Источник: www.5-tv.ru