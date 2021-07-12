 

Греция объявила обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан

12.07.2021, 19:50, Разное
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В течение лета необходимо вакцинировать не менее 70% взрослого населения страны, сообщил глава правительства. Он назвал угрозой появление мутации коронавируса “дельта” и процент тех, кто не хочет делать прививку. Это вынуждает многие государства вернуться к ограничениям, констатировал политик.

Единственным путем для преодоления ситуации Мицотакис назвал вакцинацию. “Через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем”, – напомнил премьер-министр мнение научного сообщества.

Глава правительства объявил о новых мерах по борьбе с пандемией. Вакцинация становится обязательной для работников домов престарелых. Тех, кто не сделал прививку, отстранят от работы с 16 августа.

Также с 1 сентября вакцинация становится обязательной для медработников государственного и частного сектора. Новые меры затрагивают и вооруженные силы.

“Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом – вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно”, – объяснил премьер-министр.

С 16 июля все внутренние помещения, ночные клубы, бары и кинотеатры станут доступны только вакцинированным. “Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург”, – сообщил глава правительства.

Объявленные меры Мицотакис назвал “актом справедливости” для большинства граждан. “Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов”, – добавил политик.



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