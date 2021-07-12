Мнение: Правка локуса

Вот я пишу, что если поправить локус контроля, если сделать его внутренним, появится много энергии.

Это на самом деле так, это случится сразу, как только вы поправите локус контроля, но большинство людей не могут это проверить, потому что не понимают, где у них локус контроля и как его поправлять.

Еще хуже люди, которые думают, что понимают, где их локус и как его поправить, но ошибаются. Они получают отрицательный результат, у них ничего не меняется, потому что это "правка", а не правка.

Давайте попробуем разобраться в основных заблуждениях, связанных с локусом контроля, чтобы все-таки научиться его править.

Локус контроля многие читатели блога до сих пор воспринимают как палку. В их представлении это что-то типа осинового кола, наверное, который нужно вбить в сердце вампира, чтобы не шатался по ночам.

Большинство думают, что это абстракция, которая приблизительно и очень туманно определяет, кто несет ответственность за происходящее.

И если они не хотят или не могут за что-то отвечать, то считают, что им внутренний локус в этой ситуации не нужен. Надо "перекинуть ответственность" на другого, как любят многие выражаться. А потом следить, чтобы он эту ответственность нес и не ронял.

Другие еще хуже. Они решают, что "человек должен нести ответственность за все, что с ним происходит". И они думают, что именно к этому я призываю.

Боже вас упаси. Если вы будете пытаться нести ответственность за все, что с вами происходит, вы надорветесь еще раньше, чем поймете, как были не правы.

Это худшая степень штурманства, и вы неизбежно сольетесь, а вдобавок накосячите, орудуя на чужой территории. Потому что почти все, что с вами происходит в жизни, в очень малой степени зависит от вас. Частично зависит, а в основном нет.

Локус контроля – это не палка и не точка, это окружность, которую чертит циркуль, помещенный в ваш центр.

Окружность – это круг границ, и он же локус контроля.

Циркуль этот масоны рисовали на своей символике, которая называется компасом масонов, потому что помогает рулить собой.

Вот так этот компас выглядит, если вы вдруг забыли:

G – это Бог. Ваше сознание должно быть настроено на эту волну, поскольку сознание – это только приемник, а наполняет его коллективный источник, культурный и нравственный.

Циркуль – это инструмент для очерчивания личных границ, того самого локуса контроля или территории влиянии.

Треугольная линейка – самооценка, тот самый измеритель вашей ОЗ и СЗ, ваших возможностей и полномочий в каждой конкретной ситуации.

Вот этот компас позволяет вам двигаться в океане жизни не хаотично, не натыкаясь на рифы, а сознательно выстраивая путь.

Энергия, за которой все охотятся, называя ее силой и счастьем – это топливо, которое отпускается исключительно на путь к цели. Энергия – это мотивация в пути, она есть, когда есть цель, есть потребность, есть интерес или даже азарт, есть вера в успех. Вот тогда есть энергия, идет поток. А если вы разочаровались в цели, разочаровались в своих возможностях, утратили интерес, то это называется депрессия, фрустрация ресурсов, низкоэнергетическое состояние.

Поэтому если вы хотите ощущать себя счастливыми, если хотите, чтобы вас наполняла или даже переполняла энергия, вы должны очень правильно настроить свой компас, правильно выбрать цель, правильно соотнести с этой целью себя. Вы должны двигаться вперед, достигать промежуточные цели, получать вознаграждение, накапливать опыт и ставить перед собой новые цели. Вот такой путь стабильно обеспечивается высоким уровнем энергии.

Когда человек спрашивает: “А зачем вообще достигать цель?” это уже депрессия, если он не кокетничает.

К цели надо двигаться, чтобы была энергия, ее не будет у вас, если не будет цели. Ваш поток, то есть ток в вашей цепи появляется только в тот момент, когда вы чувствуете какую-то потребность, притяжение какой-то цели. Если притяжения цели нет, нет и тока. Вы валяетесь подобно выжатой тряпке.

Поэтому человек, по большому счету, не должен задавать вопрос, зачем это все? Не он руководитель мирового устройства, не ему и ревизию устраивать. Он должен помнить только одно: ему необходима цель, его цель должна быть интересна ему и полезна другим, а главное быть реалистичной. Если не будет интересна ему, не будет энергии. Если не будет полезна другим, он не будет получать вознаграждения и интерес тоже скоро будет утрачен. Если цель не будет реалистична, это случится еще быстрей.

Вот это основа энергетического устройства. Она достаточно проста.

Ее очень многие описывали, кто в этом разбирался.

Почему от правки локуса энергия начинает прибывать?

Потому что как только вы очерчиваете свои границы внутренним циркулем с помощью линейки-самооценки, у вас появляется компас и вы можете начать движение, а до этого стоите на месте или хаотично раскачиваетесь.

Вот этот вот вредный штурманский посыл, что ответственность за все происходящее надо брать на себя, означает, что человек пытается очертить циркулем круг, включающий все, что видит. Его хлеборезка распахивается на океан, на все, куда только долетает его фокус. Все это он считает своей территорией, всем этим он хочет рулить.

Это Владычица морская собственной персоной.

Конечно у таких людей мало энергии, а та, что есть, в кредит, от короны, с перебоями.

Это самая главная задача психологии – научить людей определять круг своих возможностей, вкладывать свою энергию в реальные, полезные дела, а не в иллюзии.

Это позволит людям не только чувствовать себя счастливыми, но и быть полезными другим людям, а это значит получать любовь, признание, вознаграждение. Это и называется: благополучная жизнь. С древних времен так называется и будет так называться всегда.

Круг возможностей – это локус контроля.

Не надо учиться “брать ответственность”, очень часто это мимо ваших границ и вам нужно учиться, наоборот, не брать ответственность, уважать волю других.

Внутренний локус контроля – это локус внутри ваших границ, внутри ваших возможностей и полномочий.

Это такое положение циркуля, когда круг объективных границ, то есть реальных прав, совпадает с кругом субъективных границ.

Если же круг субъективных границы выходит за пределы круга границ объективных, ваш локус контроля становится внешним. Это значит, что вы пытаетесь рулить тем, что вам недоступно, например волей других людей или какими-то обстоятельствами. Это называется открытая хлеборезка, хотя вы можете думать, что спасаете людей или одариваете.

Вот что вы должны сделать, чтобы поправить локус контроля.

Очевидно, что вам потребуется адекватная самооценка, то есть линейка, чтобы верно выбрать размах циркуля.

Вот почему на масонском компасе два этих инструмента изображены вместе. Они работают сообща.

Понимаете почему так вредно “поднимать самооценку”?

Если вы просто так поднимаете самооценку, вместо того, чтобы поднимать свои результаты, а самооценку держать адекватной, вы проводите субъективные границы за пределами объективных границ.

И чуть позже у вас не остается энергии, вся она сливается мимо. Ваша фрустрация неизбежна, потому что вы будете получать отрицательный результат, вам придется растить корону, чтобы скрыть от себя провал, ваша линейка будет искажаться все больше, а циркуль сломается.

Попробуйте увидеть это в письмах, сегодня и потом.

Это касается не каких-то абстрактных жизненных дел, это касается каждого маленького вопроса, любой самой незначительной ситуации. Если вы не оценили свои возможности верно, вы не очертите круг границ, а значит будете терять энергию.

Я сейчас приведу финал из одного письма, не выбирая, из первого, что попалось, где в конце жалоба на грусть. Жалобы на грусть и упадок сил – это отрефлексированный спад энергии. Бывает, что человек как бы на подъеме в конце письма, но понятно, что это корона, кредит, и упадок сил будет еще больше, чем у тех, кто рефлексирует и может принять меры. Во всех упадках сил виноват внешний локус контроля, то есть локус контроля размещенный за пределы реальных границ. Это значит человек пытался опираться на других людей и рулить ими, или опирался на свои иллюзии, во всех этих случаях он шарил мимо границ, блуждал на чужой территории, расшатывал свой корабль и сбивал его с курса.

Вот в этом письме автор решила уйти от мужа и даже ушла. Муж делает попытки ее вернуть, но все больше обижается на ее уход и думает о разводе. А ей 33 года и часики тикают.

Вот ее рассуждения в конце письма. Давайте посмотрим, где у нее локус контроля и что с ее энергией.

moscow2am

“Я думала над финансами. Моя зарплата сейчас достаточно большая, чтобы содержать себя, маму и ребенка, не рассчитывая на мужа. За год подкоплю. Должны быть хорошие декретные и страховка. Мама согласна помогать с ребенком, чтобы я могла начать работать как можно раньше. Говорит что, пока она в силе (ей 66) и может помогать, а я тормоз.

Я раздосадована на себя как на дочь. Когда мы с мужем разошлись, рухнула надежда мамы на внуков. Она очень ждала. Для нее не успеть понянчиться это горе. У нее умер муж, умерла любимая собака, подругу положили в психушку, я единственный ребенок. Наши остальные родственники далеко и она может с ними только созваниваться: мамина сестра рассказывает про внучек, а мама про сорняки.

И кажется у меня ещё есть несколько лет в запасе чтобы найти человека и родить, а у моей любимой мамы нет. И плевать она хотела на все мои подарки, когда ей так одиноко.

Но у меня и корыстный интерес есть. Я боюсь делать перерыв в работе. А Мама может помочь и удаленно я смогу начать работать пораньше. Боюсь остаться без маминой помощи.

Вроде бы решилась, но грустно. У меня сейчас нет каких то симпатий. Но мужики вокруг такие приятные, смешно шутят, вкусно пахнут, угощают кофе. Так интересно что там может быть. А мужа я больше не люблю. ”

Вот в этом фрагменте видно шатающийся локус и слив энергии.

Автору кажется, что она пытается взять ответственность на себя, заработать на декрет, все спланировать.

Но за что она берет ответственность?

За беременность, которая всегда происходит при участии мужчины и даже так не всегда происходит, тем более с возрастом.

Женщина без мужа не может просто взять и точно запланировать беременность. Даже в том случае, если она готова заплатить за материал донора, есть очень много условий, которые от нее не зависят.

Именно это расшатывает автора. Она планирует одарить маму внуком, будто это целиком в ее власти, а на самом деле догадывается, что это лишь частично зависит от нее. И ей тревожно.

Она планирует решение финансового вопроса, собирается копить еще год, рассчитывает на стабильное положение на работе и на отсутствие других трат. Когда вы планируете такие вещи, вас может охватывать тревога и появляться упадок сил. Это потому, что вы планируете то, что от вас не зависит. Вам нужно либо вырастить корону и возомнить, что начальство от вас без ума и пойдет на все ваши условия, либо вы будете испытывать грусть и депрессию при мыслях об этом.

Она планирует, что мама будет ей помогать, создавая ей удобства. На самом деле она догадывается, что рулить мамой она не сможет. Мама наверняка не откажется помогать, если будет здорова, но она будет не помощником, а полноценным участником процесса. Ее мнение придется учитывать во всем, даже в том, куда будет ходить по вечерам автор, с кем встречаться и чем заниматься. Когда вы планируете разделить с кем-то общее дело, вы должны осознавать, что ваш партнер будет иметь власть и ваши интересы могут часто конфликтовать. Все это автор тоже смутно рефлексирует, поэтому и здесь у нее тревога, нет уверенности, что она готова.

Понимаете, с чем связаны ваши сомнения всегда? Вашу линейку глючит и ваш циркуль шатается.

Автор могла бы вернуться к мужу, помириться и зачать с ним ребенка. Это выглядит самым реалистичным путем к беременности в ее случае. Но она не хочет этого. Она называет это “не люблю мужа”. На самом деле это реалистичная оценка, что с мужем все не будет легко и гладко, что придется многое менять в своем поведении, в отношении к нему, и опять-таки соглашаться на все трудности.

И куда несет ее от трудностей корона?

Конечно же к симпатичным мужчинам. Они вкусно пахнут, угощают кофе, улыбаются ей. Частично это и в реальности происходит, но в воображении обрастает дополнительными смыслами. Они готовы к любви, они готовы к зачатию ребенка и счастливой семье с автором, главное выбрать подходящего и его очаровать. Этот путь кажется автору вполне по плечу. У нее ведь есть в запасе еще пара лет, и мама сидит, готовая нянчить внуков, и зарплата идет, ее можно копить.

Вот куда решает рулить автор под короной. Хотя эта перспектива намного более туманна, чем другие. Ее не то что нет, но горизонт скрыт в тумане. А так как автор уже размечталась о вкуснопахнущих мужчинах, ее ждут скоры разочарования и обломы, то есть перебои энергии. И даже познакомиться с нормальным мужчиной она не сможет, потому что ее локус контроля шатается мимо границ.

Понятно, как она будет выглядеть при знакомстве? Опишите.

Как выглядела бы ее правка локуса? Это я расскажу сама.

Она должна видеть, что расставаясь с мужем, планировать ребенка не может.

От первого встречного вкуснопахнущего родить нельзя, он вряд ли согласится и ввязываться в историю, когда мужчина не хочет ребенка, а женщина решила рожать, это обрекать себя на очень тяжелое и унизительное предприятие.

Если автор готова принять риски, что ребенка у нее не будет или будет с большими трудностями, можно расстаться с мужем и отправиться в свободное плавание.

Если все-таки хочется обзавестись малышом, и ради матери, которая имеет право на внука, и ради себя, стоит попробовать помириться с мужем. А если нет, значит убрать из мыслей тему детей на неопределенный период, а перед собой поставить более реальную цель. Сделать небольшой ремонт, привести в порядок имидж, отправиться на какую-то учебу, завести себе новый круг общения. Вот такие цели, если будут поставлены в границах, дадут автору бодрость и энергию. Но это если она согласна отказаться от идеи заводить ребенка в ближайший год-два и готова отложить это на непонятный срок, принимая на себя риски, что этого может не случиться никогда.

Понятна схема?

Приведите какой-нибудь свой пример, если понятно, как правка локуса прекращает шатания и дает энергию.