 

Мнение: Оккупация без контекста

12.07.2021, 19:44, Разное
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Интересные фотографии с канала "Афганская война без контекста" https://twitter.com/nocontextafgwar посвященные оккупации Афганистана США.
20 лет насаждения демократии, "войны с террором" и роста объемов производства героина. На выходе, опустевшие базы, брошенные "афганские друзья", бегающие в паники пособники оккупантов, совсем обнаглевший Талибан и тупое молчание по поводу "великой миссии свободы".

Источник: Colonel Cassad



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