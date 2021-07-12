Мнение: Оккупация без контекста

Интересные фотографии с канала "Афганская война без контекста" https://twitter.com/nocontextafgwar посвященные оккупации Афганистана США.

20 лет насаждения демократии, "войны с террором" и роста объемов производства героина. На выходе, опустевшие базы, брошенные "афганские друзья", бегающие в паники пособники оккупантов, совсем обнаглевший Талибан и тупое молчание по поводу "великой миссии свободы".

—