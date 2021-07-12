Мнение: Обучение по заказу, недовольные студенты и репетиторы в СССР

1. Читательница Ирина Горелова, работающая в одном из опорных вузов нашей страны, поднимает важную проблему: российское высшее образование оторвано от практики и реальных рабочих мест далеко не только по вине вузов (а возможно, и не столько). Предприятия и бизнес не спешат вкладываться в высшее образование и сотрудничать с вузами, – даже на уровне простых консультаций, – а потом жалуются, что им негде брать нормальных работников и всех приходится переучивать:

https://olegmakarenko.ru/2181728.html?thread=811204192#t811204192

А вы попробуйте у предприятий поспрашивать – ребята, скажите, вам какие специалисты нужны? Не прям сейчас, а через 2-3-4 года? Вас пошлют. А попробуйте поспрашивать о технологиях работы — вас два раза пошлют.

Студентов на практику взять — да боже упаси, зачем нам эта обуза?! Целевое обучение под конкретное предприятие продавливается сверху уже лет 10 — со слезами и страданиями. Причем больше всех сопротивляются предприятия. Позиция великолепная — «дайте нам готового специалиста, причем угадайте какого, а мы вам не скажем».

Поэтому вузы сами пытаются что-то прогнозировать и корректировать, ну как они себе это представляют.

Тут ещё надо учесть родительские хотелки — например, лет 15 назад была форменная истерия — «не надо нам бакалавров, хотим специалитет, готовы ажно платить!»

Вы сейчас предложите государственное планирование. Отлично. Только готовы ли вы, что ваш ребёнок поедет отрабатывать фиг знает куда? Готовы ли вы к ситуации, когда государство наошибается ещё больше, не имея представления о потребностях на местах? Вуз и то лучше знает ситуацию, там хоть научные кадры немного аналитикой занимаются.

В некоторых отраслях, — например, в атомной промышленности и оборонке — система заказа специалистов предприятиями, по слухам, всё же работает. Там всё сравнительно просто, поскольку нужны весьма специализированные специалисты и вполне конкретное их число, с чёткой перспективой на несколько лет вперёд.

Понятное дело, не имеет особого смысла спрашивать что-то с малого бизнеса, поэтому речь идёт в первую очередь о налаживании взаимодействия вузов с крупными компаниями. Есть и другие инструменты, например профессиональные ассоциации, которые устанавливают стандарты и требования к обучению специалистов (в США ассоциации весьма широко распространены и играют заметную роль, в отличие от России).

2. Похоже, российские студенты начали что-то подозревать:

https://na.ria.ru/20210125/rossiyskie-vuzy-1594427702.html

Число студентов российских вузов, недовольных своими образовательными организациями, последние пять лет растет, заявил РИА Новости руководитель проекта «Табитуриент» Владислав Белый. <…>

«К сожалению, уже на протяжении пяти лет мы наблюдаем рост доли недовольных студентов своими вузами. Назвать точную причину сложно, на уровень довольства студентов влияет очень много факторов: качество образования, состояние и оснащение корпусов, работа административного аппарата вузов и даже такие мелочи, как очереди в столовой», — рассказал Белый.

По его мнению, студенты стали более требовательными к вузу и получаемому ими образованию, и «платники» в этом отношении более чувствительны, чем «бюджетники», а дистанционное обучение привело не к «радостным воплям» из-за «халявы», а к сильному недовольству студентов и даже судебным искам от тех, кто учится на коммерческой основе.

В этом году в исследовании приняли участие 267 государственных вузов и четыре филиала. Эксперты проекта обработали более 3,4 тысячи страницы текстов с отзывами.

Судя по этому краткому описанию, молодые люди становятся более требовательными, но пока речь идёт в основном о внешних моментах – не о содержании, а об оформлении. Хорошая услуга должна хорошо подаваться, особенно если вы за неё дорого заплатили из собственного кармана.

Вместе с тем, многие начинают догадываться уже и том, что высшее образование в современной России – это рискованная, долгосрочная и очень крупная инвестиция, которая в половине случаев не даёт желаемого результата даже в виде работы по выбранной специальности (а если и помогает занять рабочее место, совершенно не гарантирует достойного дохода).

А ведь есть и другие опции: получить высокооплачиваемую рабочую специальность, уйти в бизнес, пройти короткие и ненапряжные курсы в той области, которая интересна лично вам и которая позволит начать быстро зарабатывать.

3. В комментариях пишут, что из-за ЕГЭ и якобы общего падения качества школьного образования у нас расплодились репетиторы. Как будто бы их не было до этого!

Коллега monetam цитирует сатирический стишок про репетиторов из журнала «Крокодил» от 1985 года. Похоже, репетиторство тогда считалось эдакой формой жульничества, ещё одним забавным пороком:

https://monetam.livejournal.com/1632103.html

Прибыльный сезон

Он ограбил семью Ивановых,

Отобрал трудовые рубли,

Он лишил Ивановых обновы

И заставил продать «Жигули».

Он у Сидоровых поживился,

У Петровых бюджет подорвал.

Лиходей от людей не таился

И под маской лица не скрывал.

Он работал умело и смело,

И скрываться ему не резон.

Не впервые он вышел на дело

В самый прибыльный—летний сезон.

Многим кажется он симпатичным:

Он не требует деньги вперед.

Брать с поличным его неприлично,

Пусть наличные лучше берет.

У него есть системы, секреты,

Безотказных приемов не счесть,

Есть билеты с готовым ответом

И сообщник по физике есть.

Оставляя следы на заборах,

Знает он, что по следу идут

Те родители, дети которых

Захотели попасть в институт.

Если знания в школе детишки

Не сумели сполна получить,

Все, что ими не понято в книжке,

По сберкнижке придется учить.

Репетиторы ходят в героях

И за труд не напрасно дерут:

Двери вуза ключом не откроют,

Но отмычку всегда подберут!

В советском обществе бытовало мнение, что брать деньги за обучение детей – постыдно, что советский учитель должен быть бедным. Но всякий ли учитель будет учить хорошо, зная, что уровень его дохода практически не зависит от затраченных усилий?

Кто-то скажет, что репетиторы в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы зачастую не просто подтягивали отстающих детей, но обещали за свои услуги гарантированное место в вузе. Однако именно введение ЕГЭ такую коррупционную форму репетиторства практически изжило.