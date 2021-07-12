 

Сочная невеста Моргенштерна – Личное мнение

12.07.2021, 19:36, Разное
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Вчера на меня обозлились разожравшиеся бабы. Обозлились, как это всегда и бывает, за правду. На этот раз — о внешнем виде Дилары — невесты Моргенштерна.


Фото: Соцсети

Хорошенькая в недавнем прошлом Дилара растолстела, обабилась и утратила весь свой секспапил.

То же самое случилось и с тётками, которые вчера весь вечер слали на мою голову проклятия, вопили, что Диларе — «так лучше», что она «стала сочной» и, вообще, очень красивая.

Ну, какая она красивая теперь, ёлы-палы? Она тупо толстая: такая же, как и вы, то есть никакая.


Фото: Соцсети

Признав такую правду о Диларе, придётся признать её и о себе. Не хочется, да? Больно? Понимаю (на самом деле, нет).

Все эти эмоционально надрывные комментарии вы строчили не о Диларе. Вы — разожравшиеся, постаревшие и расслабившиеся — строчили их о себе.

Вы, как и Дилара, тоже были когда-то хорошенькими, но незаметно для самих себя сдали позиции, расплылись, перетекли в одежду большего размера, став обычными тётками из толпы.

Несмотря на то, что вам время от времени вдувают ваши мужья-неудачники (или уже нет?), вы — анфакбл. Анфакбл для мужика, у которого есть выбор.

Вам не нравится такая правда о себе. Вы отказываетесь признавать очевидное: вы больше не являетесь хорошенькими женщинами. Однако вы упорно продолжаете считать себя таковыми, не имея на то оснований.

Правда о Диларе — это правда о вас. Признать, что Дилара подурнела — это признать, что подурнели вы сами.

Налипшее на боках и щеках сало — это не сочность. Это сало. Сочной Дилара была до того, как её расхерачило в 3D.

Вот это — сочная:


Фото: Соцсети

А всё, что сверх того, — это тупо толстая. Так выглядит правда: и о Диларе, и о вас.

Сможете проглотить её, мои полные женщины трудной судьбы? Или опять засунете головы в песок, выставив на всеобщее обозрение рыхлые жопы?

Источник: Лена Миро



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