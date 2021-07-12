Сочная невеста Моргенштерна – Личное мнение
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Вчера на меня обозлились разожравшиеся бабы. Обозлились, как это всегда и бывает, за правду. На этот раз — о внешнем виде Дилары — невесты Моргенштерна.
Фото: Соцсети
Хорошенькая в недавнем прошлом Дилара растолстела, обабилась и утратила весь свой секспапил.
То же самое случилось и с тётками, которые вчера весь вечер слали на мою голову проклятия, вопили, что Диларе — «так лучше», что она «стала сочной» и, вообще, очень красивая.
Ну, какая она красивая теперь, ёлы-палы? Она тупо толстая: такая же, как и вы, то есть никакая.
Фото: Соцсети
Признав такую правду о Диларе, придётся признать её и о себе. Не хочется, да? Больно? Понимаю (на самом деле, нет).
Все эти эмоционально надрывные комментарии вы строчили не о Диларе. Вы — разожравшиеся, постаревшие и расслабившиеся — строчили их о себе.
Вы, как и Дилара, тоже были когда-то хорошенькими, но незаметно для самих себя сдали позиции, расплылись, перетекли в одежду большего размера, став обычными тётками из толпы.
Несмотря на то, что вам время от времени вдувают ваши мужья-неудачники (или уже нет?), вы — анфакбл. Анфакбл для мужика, у которого есть выбор.
Вам не нравится такая правда о себе. Вы отказываетесь признавать очевидное: вы больше не являетесь хорошенькими женщинами. Однако вы упорно продолжаете считать себя таковыми, не имея на то оснований.
Правда о Диларе — это правда о вас. Признать, что Дилара подурнела — это признать, что подурнели вы сами.
Налипшее на боках и щеках сало — это не сочность. Это сало. Сочной Дилара была до того, как её расхерачило в 3D.
Вот это — сочная:
Фото: Соцсети
А всё, что сверх того, — это тупо толстая. Так выглядит правда: и о Диларе, и о вас.
Сможете проглотить её, мои полные женщины трудной судьбы? Или опять засунете головы в песок, выставив на всеобщее обозрение рыхлые жопы?
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Источник: Лена Миро
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