В ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения штаммом «дельта» среди привитых

Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом «дельта» COVID-19, при этом болезнь протекает легко и без госпитализации, сообщила на брифинге Всемирной организации здравоохранения старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта». Но большая часть случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», – приводит ее слова РИА «Новости».

Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.

Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.