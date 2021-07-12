В Сочи назвали дату возвращения платы за парковку вдоль бордюров

В Сочи планируют вернуть после новогодних праздников практику платных прибордюрных парковок, этот вопрос по инициативе главы города Алексея Копайгородского обсудили на сессии депутаты Городского Собрания Сочи.

Сообщается, что в Сочи соотношение жителей и машин выше, чем в Москве и Петербурге, ежегодно количество автотранспорта в Сочи увеличивается почти на 20 тыс. «После новогодних праздников, в городе планируется реанимировать проект платных парковок, это порядка 4 тыс. 300 парк мест на платной основе которые будут размещаться на улично-дорожной сети, предварительно этот перечень мест уже обсуждался с главами районов, с общественниками, с депутатами», – приводит слова заместителя директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадима Копылова портал «Сочи24.ТВ».

Уточняется, что платные парковочные места уже определены во всех районах. Платные парковки вводили и в Сочи еще до Олимпиады. Также предлагается увеличить сумму штрафов за неоплату парковки.

«Мы сейчас с технической возможностью подготовки – с увеличением количества парковочных мест, мы вышли с законодательной инициативой об увеличении штрафных санкций для тех, нарушителей, которые будут не оплачивать стояночные места. А эта цена не так велика – по 80 рублей в час», – сообщил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

По его словам, «стимулировать водителей к соблюдению правил парковки поможет и видеофиксация нарушений с помощью автомобилей, оборудованных системой «Тайфун». Она будет незамедлительно передавать данные полицейским, в том числе и за неоплаченную парковку».

Ранее российских автомобилистов предупредили о новых штрафах при парковке.