 

В Сочи назвали дату возвращения платы за парковку вдоль бордюров

12.07.2021, 19:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сочи планируют вернуть после новогодних праздников практику платных прибордюрных парковок, этот вопрос по инициативе главы города Алексея Копайгородского обсудили на сессии депутаты Городского Собрания Сочи.

Сообщается, что в Сочи соотношение жителей и машин выше, чем в Москве и Петербурге, ежегодно количество автотранспорта в Сочи увеличивается почти на 20 тыс. «После новогодних праздников, в городе планируется реанимировать проект платных парковок, это порядка 4 тыс. 300 парк мест на платной основе которые будут размещаться на улично-дорожной сети, предварительно этот перечень мест уже обсуждался с главами районов, с общественниками, с депутатами», – приводит слова заместителя директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадима Копылова портал «Сочи24.ТВ».

Уточняется, что платные парковочные места уже определены во всех районах. Платные парковки вводили и в Сочи еще до Олимпиады. Также предлагается увеличить сумму штрафов за неоплату парковки.

«Мы сейчас с технической возможностью подготовки – с увеличением количества парковочных мест, мы вышли с законодательной инициативой об увеличении штрафных санкций для тех, нарушителей, которые будут не оплачивать стояночные места. А эта цена не так велика – по 80 рублей в час», – сообщил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

По его словам, «стимулировать водителей к соблюдению правил парковки поможет и видеофиксация нарушений с помощью автомобилей, оборудованных системой «Тайфун». Она будет незамедлительно передавать данные полицейским, в том числе и за неоплаченную парковку».

Ранее российских автомобилистов предупредили о новых штрафах при парковке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / В Брюсселе на пассажиров метро напал мужчина с ножом

18.07 / На вероятность появления гипертонии влияет картофель

16.11 / В Кыргызстане на пост президента претендуют более 60 кандидатов

25.06 / Недорогой кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

04.07 / Украинка Надежда Киченок продолжает борьбу за два титула на Wimbledon, ее сестра Людмила – за один

05.01 / “Девочка”, “В каком месте?”. Джанабаева без макияжа засветила грудь

23.02 / Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын

19.07 / Новое расследование по делу MH17 изучит действия Украины, утверждают российские СМИ. В МИД Украины это опровергли

17.08 / Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец

05.09 / Оливковое масло продлевает жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика