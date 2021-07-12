 

Мнение: Жалкое зрелище

12.07.2021, 19:10, Разное
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В Москве несчастный замордованный Собяниным народ кинулся прививаться “ковиваком”. Они думают, что это какая-то типа альтернатива. Смешно и жалко всё это выглядит: люди стоят в очереди на дикой жаре (в Москве до 35 градусов в тени!) за тем, что они НЕ ХОТЯТ. А когда войдут, каждого еще и издевательски заставят подписать две бумаги: одну – что они пришли сюда сами и добровольно, кипя горячим желанием привиться; и вторую – что они заранее отказываются от ЛЮБЫХ будущих претензий.

То есть с людьми совершенно откровенно обращаются как со скотом. Жуткое, бесконечно унизительное зрелище – все эти очереди. Система массово продуцирует подлецов – ведь однажды сломавшиеся потом только надламываются все больше и больше. Возможно, в этом и цель?

Источник: Размышления вольного социолога



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