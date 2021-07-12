 

Польза тыквенного масла для здоровья

12.07.2021, 19:06, Новости дня
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Диетологи рекомендует употреблять тыквенное масло в сыром виде во время похудения – благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов и витаминов оно способствует ускорению обменных процессов и препятствует накоплению жировых клеток. Об этом говорится в публикации профильного издания Medical news today.

На сайте PickyDiet отмечается, что масло из семян тыквы также используют для укрепления иммунной системы. Оно также положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также может использоваться как слабительное.

Офтальмологи рекомендуют пациентам, которые жалуются на ухудшение зрения, ввести в рацион этот продукт. 

Благодаря высокому содержанию цинка масло рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики аденомы простаты. Продукт также положительно влияет на потенцию.

Тыквенное масло обладает заметным антигельминтным эффектом и используется для профилактики и борьбы с глистами. Авторы блога muka_da_maslo в Instagram рекомендуют для этих целей принимать масло три раза в день по чайной ложке до полного выздоровления.

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Публикация от СЫРОДАВЛЕННОЕ МАСЛО * МОСКВА (@muka_da_maslo)

Масло из семян тыквы применяется в косметологии для улучшения роста волос и ногтей, а также для корректировки состояния кожи с высыпаниями.

На украинском рынке стоимость тыквенного масла составляет порядка 129 грн за 250 мл. Инструкция по применению, как правило, указана производителем на этикетке.

Фото: depositphotos.com

Людям с индивидуальной непереносимостью, а также больным сахарным диабетом и пациентам с желчнокаменной болезнью масло из семян тыквы необходимо принимать после консультации с врачом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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