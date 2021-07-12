Польза тыквенного масла для здоровья
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Диетологи рекомендует употреблять тыквенное масло в сыром виде во время похудения – благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов и витаминов оно способствует ускорению обменных процессов и препятствует накоплению жировых клеток. Об этом говорится в публикации профильного издания Medical news today.
На сайте PickyDiet отмечается, что масло из семян тыквы также используют для укрепления иммунной системы. Оно также положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также может использоваться как слабительное.
Офтальмологи рекомендуют пациентам, которые жалуются на ухудшение зрения, ввести в рацион этот продукт.
Благодаря высокому содержанию цинка масло рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики аденомы простаты. Продукт также положительно влияет на потенцию.
Тыквенное масло обладает заметным антигельминтным эффектом и используется для профилактики и борьбы с глистами. Авторы блога muka_da_maslo в Instagram рекомендуют для этих целей принимать масло три раза в день по чайной ложке до полного выздоровления.
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Масло из семян тыквы применяется в косметологии для улучшения роста волос и ногтей, а также для корректировки состояния кожи с высыпаниями.
На украинском рынке стоимость тыквенного масла составляет порядка 129 грн за 250 мл. Инструкция по применению, как правило, указана производителем на этикетке.
Фото: depositphotos.com
Людям с индивидуальной непереносимостью, а также больным сахарным диабетом и пациентам с желчнокаменной болезнью масло из семян тыквы необходимо принимать после консультации с врачом.
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