Семеро детей и двое взрослых в багажнике. СМИ пишут, что водитель Volkswagen Golf, попавшего в ДТП, был пьян

Компания возвращалась после отдыха в селе Процив Бориспольского района вечером около 20.00, во время поездки 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу, сообщали в полиции. В результате ДТП водитель и семилетний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям информировали, что 11 человек пострадало в результате аварии.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6141420259209156

Директор Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур рассказал ТСН, что шесть человек остаются в больнице.

“Состояние людей, которое вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование”, – сказал он.

Девять из 16 человек, которые находились в автомобиле, были в багажнике Golf, семеро из них – дети, сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

“Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родителями не придерживались меры безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административные протоколы”, – уточнила она.

Контекст:

По данным МВД, в Украине каждые три минуты происходит ДТП. В 2020 году на дорогах пострадали почти 32 тыс. человек, более 3,5 тыс. граждан – водители, пассажиры и пешеходы – погибли, сообщала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук 24 июня.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—