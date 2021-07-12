В “Голосе” заявили об увольнении Железняка с поста главы фракции, он сам отрицает

За это решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде, сообщила Стефанишина.

Она отметила, что и.о. главы фракции до избрания нового председателя является заместитель председателя Роман Костенко.

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/4759968077365123

Письмо с решением фракции отправлено спикеру Рады Дмитрию Разумкову, написала Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5002685876424514

В то же время сам Железняк в Telegram подчеркнул, что такое решение, согласно положению о фракции, должно приниматься 14 голосами, а коллеги “что-то себе выдумали”.

“Плохо что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал. Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности”, – написал он.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

В июне черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская,ивано-Франковская и львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение 10 человек – Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

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