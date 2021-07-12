 

Нидерландские ученые открыли ген для улучшения гибридной селекции картофеля

12.07.2021, 19:02, Разное
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Нидерландские исследователи открыли особый ген Sli, который может совершить настоящую революцию в сельском хозяйстве. С его помощью можно будет значительно улучшить гибридную селекцию картофеля.
Картофель для многих стран является одним из основных продуктов питания, поэтому его выращивание имеет огромное значение. На протяжение всей истории культивирования корнеплода биологи произвели множество разновидностей картофеля с самыми разными особенностями. Ученые в Нидерландах выявили особый ген который может быть ключевым для эффективной селекции новых гибридов.

Сотрудники компании Solynta, работающей на Вегенингенский университет в Голландии, дали название открытому ими гену Sli. Его предназначением, уверены ученые, является контроль самосовместимости корнеплода. Новый материал для генетики позволит получить новые возможности для создания новых гибридов со улучшенными свойствами, которые будут более стойкими к заболеваниям и вредителям.

Новые сорта картофеля смогут дать более высокие и стабильные урожаи, которые будут в гораздо меньшей степени подвержены болезням. Учитывая то, что корнеплод занимает в мировом сельхозпроизводстве третье место после пшеницы и риса, открытие нидерландских биологов имеет важнейшее значение. Улучшенные виды культуры могут произвести настоящую революцию в аграрной и пищевой промышленности.

Источник: www.agroxxi.ru



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