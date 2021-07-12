На глазах всего мира происходит гражданская война: российский ФБР призвал ООН пресечь произвол полиции в США

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) направил открытое письмо в Совет по правам человека при ООН с просьбой инициировать экстренное заседание Совбеза на тему полицейского произвола в США, представляющего серьезную угрозу для жителей страны.

Согласно статистическим данным ФБР, в период с мая 2020 года по май 2021 года в США от рук полицейских погибли 1068 человек, большая часть которых – афроамериканцы. Добиться справедливого расследования, как правило, в таких случаях на удается. В связи с этим члены ФБР обратились в Совет по правам человека при ООН. По их мнению, необходимо направить в США гуманитарную миссию для обеспечения оперативной помощи пострадавшим.

«На глазах цивилизованного мира происходит полноценная гражданская война, развязанная органами полиции США против собственного народа по расовому признаку. Цель отправки гуманитарной миссии — пресечение систематических нарушений прав человека и злоумышленных случаев полицейского произвола», — указано в письме ФБР.



В обращении члены ФБР указали на примеры преступлений, не получивших должного внимания. Одной из жертв стал афроамериканец Френк Дженнингс, которого застрелили сотрудники службы федеральных маршалов США при аресте. Согласно показаниям правоохранителей, житель представлял угрозу, хотя доказательств этому предоставлено не было.

Аналогичная ситуация произошла в штате Огайо с 16-летней Макайей Брайант. Девушка вызвала полицию из-за угроз, поступивших в ее адрес от неизвестного лица. Вместо оказания помощи представители органов правопорядка застрелили ее.

«Она была хорошим ребенком. Она была любящей. Она не заслуживала умереть как собака на улице», — подчеркнула тетя Макайи Хейзел Брайант.

Российская организация Фонд борьбы с репрессиями была создана при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Члены ФБР видят своей миссией защиту прав жертв судебно-полицейского произвола и политических преследований. Сейчас активисты делают все возможное, чтобы добиться расследования дел Фрэнка Дженнингса и Макайи Брайант.