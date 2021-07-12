97% микробиома кишечника формируется под действием генетических факторов

Французские исследователи установили новые факты о влиянии генетики на микробиом кишечника. Открытие поможет в будущем разработать уникальные методики лечения болезней ЖКТ.

Генетика имеет огромное значение для состояния организма человека. Это в очередной раз доказали исследователи из Франции, изучавшие микробиом кишечника. Сотрудники Университета Нотр-Дам исследовали постоянные изменения состава бактерий, живущих в ЖКТ. Эти процессы происходят из-за образа жизни, рациона и принимаемых человеком лекарственных средств. Однако, как оказалось, порядка 97% микробиома формируется за счет генетических особенностей и предрасположенности.

Для получения результатов исследователи проанализировали свыше 16 тысяч микробиомных профилей кенийских павианов, собранных на протяжение 14 лет. Анализ данных показал основным именно генетический фактор, при этом эксперты признают, что со временем наследственность меняется. Влияет на такие метаморфозы как возраст индивидума, так и пора года. Несмотря на то, что гены не играют главную роль, их влияние на микроорганизмы, обитающие в кишечнике, является очень существенным.

С помощью микробиома организм переваривает пищу и вырабатывает нужные организму витамины. Кроме того, он участвует в развитии иммунной системы, повышая сопротивляемость против различных патогенов. Понимание наследственного принципа передачи генов в микробиоме кишечника дает шансы на последующую идентификацию микробов, которые были сформированы генетикой. Дальнейшие разработки помогут найти возможности адаптации методов лечения на основе генетического состава кишечного микробиома конкретного пациента.

Источник: scientificrussia.ru