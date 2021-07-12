Наследники Древней Руси: Путин написал статью о единстве русских и украинцев

Владимир Путин в статье вспомнил свои слова, сказанные во время “Прямой линии” 30 июня. Тогда глава государства, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях, заявил, что русские и украинцы – один народ. “Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Это мое убеждение”, – отметил президент в статье.

По мнению российского лидера, русские, украинцы и белорусы – наследники Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена говорили на одном языке, подчеркнул политик. Он также считает, что “стена”, которая возникла между народами, – это настоящая трагедия. “Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды”, – написал Путин.

Вспоминая историю взаимоотношений РФ и Украины, российский лидер отметил, эти страны не раз заключали соглашения и разрабатывали совместные проекты, чтобы укрепить связь и решить различные проблемы. Но со временем Незалежную превратили в “плацдарм против России”, уверен Путин.

Связь между Москвой и Киевом, по словам российского лидера, была уничтожена событиями, произошедшими в 2014 году, в том числе евромайданом. Также президент России напомнил, что жители Крыма сделали свой выбор. Граждане Юго-Востока Украины также отстаивали свою позицию, хотели защитить свой дом, но тех “записали в сепаратисты и террористы”, заявил Владимир Владимирович.

“Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским “Комплексом мер”, ни под соответствующими заявлениями лидеров стран “нормандского формата”, – отметил президент России в статье.

Владимир Путин также написал, что все ухищрения, связанные с проектом “анти-Россия” ему понятны. Президент заявил, что никогда не допустит, чтобы “наши исторические территории и живущих на Украине близких” использовали против России. Те, кто предпримет такую попытку, разрушат свою страну, считает российский лидер.