Мнение: Письмо: “Взять ответственность на себя и уйти”

Вот прекрасный автор, прекрасный тем, что очень иллюстративный к этой теме.

Локус у нее радикально внешний. Она все время рулит чем угодно, но не собой.

Ответственность берет за то, чего ей даже и близко не светит.

Баг Штурман у нее очень большой. Баг Училка тоже большой и векторный.

В результате не личная жизнь у нее, а война с ветряными мельницами. В основном, с матерью своего воображаемого жениха и с его демонами.

Давайте посмотрим, как выглядит такой локус и как он правился бы, если бы был шанс.

mumi_do4ka

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Когда-то Ваш блог помог мне выбраться из страшного минуса, когда мой мир рухнул и единственным выходом казалось прекращение жизни. После нескольких лет нездоровых отношений, десятка расставаний и моих истерик плюс ушёл окончательно. Спустя время начались пинги, я не реагировала (чуть ли не связывала себе руки, чтобы этого не делать, потому что самоуважения не было совершенно, постоянно перечитывала Ваши статьи, представляла себя ограбленной на острове), строила себя, кажется, с нуля. На протяжении прошедших трёх лет раз в полгода получаю сообщения с просьбой о встрече – но я больше не хочу туда, в итоге везде поставила в чёрный список. Тогда всё это было невыносимо, не хотелось жить, но спустя время больше всего в жизни благодарна за этот путь: не иметь себя – самое страшное. Мне думалось, что я выучила свой урок. Но незаметно, кажется, ситуация повторяется, пусть и не с той амплитудой эмоций.

(Из “страшного минуса” автор выбиралась, вместо того, чтобы выбраться из своего эгоцентризма. И выбралась с огромным кустом ЗВ. Тот ее парень не “пинговал”, а писал, чтобы загладить вину, она же накормила его жалостью свою корону и вообразила себя очень сильной, которая отвергла и поставила в черный список абузера. Нормальный локус контроля был бы, если бы она понимала, что не страшный минус виной ее истеричному поведению, а жадность и эгоцентризм. В этом случае она не щипцевала бы парня игнором, ответила бы ему, что у нее все хорошо и нет на него никакой обиды)

На СЗ познакомилась с парнем, сразу обоюдно сильно понравились друг другу, начали встречаться. Казался идеальным принцем: умный, заботливый, целеустремлённый, внимательный, красивый, готов был ждать сколько нужно мне. Несмотря на серьёзные чувства, сближалась очень не спеша, боялась опять «попасть». Но всё равно идеализировала, гиперболизировала хорошее, хотя достаточно быстро увидела огромное НО: в свои 30 живёт с мамой и бабушкой, называет их «мои женщины», в полночь, как Золушка, должен быть дома, иначе там скандал, выходные – дача и только так. Прошлым летом отклонил несколько предложений о совместных выходных с моими друзьями – тогда было самое начало, но спустя два месяца отношений я сказала, что если он такой видит свою жизнь (семья – это мама и бабушка, смысл жизни – зарабатывать и строить, а меня встраивать просто иногда в эту схему по остаточному принципу), то нам не по пути и лучше расстаться уже сейчас. Долго молчал, слёзы, сказал, что я права, уже не первая, кто об этом говорит (но если в других отношениях, как он сказал, девушки «превращались в истеричек» через время, я вела себя иначе). Так жить не хочет, хочет сепарироваться, быть со мной, принял предложение пойти в терапию, начал ходить раз в месяц (хотя бы).

(С таким кривым локусом в ЗВ, какой у нее был после тех отношений, дорога ей была только в Победители. Так она выцепила какого-то неприкаянного онегина, загнала его паровозом в угол, а он всю дорогу ей пел арии про бабушку и маму, про свою неготовность к нормальным отношениям, про свои планы, не совместимые с браком. Опишите, где в описаниях видна ее кривая линейка, из-за которой локус контроля все время мимо ее границ)

У него много лет сформированный образ жизни: работа чуть ли не 16 часов в сутки, чтобы зарабатывать на постройку дома, как я понимаю, он играет функцию мужа – добыть, обеспечить и починить, больше ему ничего не позволено, а он и соглашается. Практически нигде не бывает, маршрут «дом-работа-дача» всю жизнь, со мной были катание на велике (чуть ли не впервые с детства), на лодке и баня (впервые в жизни), поездки в соседние города и многое другое – вначале всего этого настороженно реагировал, а потом появлялась улыбка на всё лицо, очень радостно мне было видеть его таким живым. Потому что ощущение, что его растили роботом, функцией…

(Чтобы как-то объяснить его нежелание с ней сближаться, на парня было надето много колпачков. Все известные и в двойном размере. А у автора выросла огромная корона Спасателя. Мать была объявлена узурпатором и террористом, захватившим в плен заложника, а автор – супер-героем, который должен спасти беднягу. Видите, куда локус контроля улетел? А как в этом принимала участие линейка, то есть самооценка ее?)

Установка в семье: «все люди – зло, вокруг враги, никому нельзя верить». Круга общения практически нет, считает, что людей надо избегать, хотя на практике с людьми очень открыт и дружелюбен. Кажется, что эти установки не его, хотя он и сам этого не осознаёт. Глядя на меня, удивлённо говорил, что, оказывается, всё может быть иначе (я люблю людей, у меня много друзей, много радости, открытости и доверия к миру)… Когда стало понятно, что влюблены, у него дома начались скандалы с коннотацией «уйдёшь – ты мне больше не сын» и т.д., были прямые угрозы мне, в том числе и звонки. Но ничего не менялось: выходные – летом на даче, зимой только дома, совместных ночёвок нет, в 23:30 убегал домой, чтобы успеть. У меня было ощущение, что просто встраивает меня в имеющиеся дозволенные матерью «окошки», осенью попыталась дёрнуться, поставить условия (изменения до января), но зимой решила, что на 1 встречу в неделю больше + его работа с психологом = засчитаю за изменения. Не была готова расстаться.

(Обратите внимание, чем больше она чувствует унижение от ситуации, где она должна спасать парня насильно и тащить в свою пещеру на хребте, тем более важным и высокомерным становится ее тон. Здесь она ему дает шансы и ставит ему зачеты. Здесь и Училка ее огромная, и Штурман. А что корона делает? Как она помогает циркулю так сильно глючить и считать себя в праве командовать и царить?)

И, получается, я надела колпачков на него, включила свою любимую спасательницу и начала сливаться. Старалась понимать и принимать, соглашалась на встречи только по будням, мирилась с его уходами по звонящему после 23 будильнику. Его достоинства перевешивали для меня недостатки. Я ждала и надеялась. И, похоже, незаметно скатилась в минус, хотя всё равно пока это не рефлексирую. Сдала свои позиции: получается, я всё равно рядом, несмотря ни на что.

(А вот пример, как люди “замечают свои короны”. Она думает, что Спасательница – это добрый человек, который спасает, а колпачки – это сочувствие. Она не видит, какой она агрессивный паровоз, брызгающий во все стороны паром)

Спустя год отношений (в этом июне) задала вопрос касательно планов о нас – человек просто онемел, молчал, опустив голову (понимаю, что боится что-то обещать, потому что не уверен, а дома с детства за любое нарушение жёстко карали). Злилась, дистанцировалась. Потом поняла, что это нужно мне – значит, мне и говорить. Сказала, что люблю и хочу семью с ним, готова ждать ещё год его изменений – но если к следующему лету не последует предложения руки и сердца, нам больше не по пути. И стало спокойней, словно вернула себе какую-то власть и приняла реальность (любит и хочет быть со мной – сделает, не сделает – значит, иду дальше). Расслабилась и просто живу. Решила этот год вкладывать в себя, учиться новому, развиваться, растить внутренние опоры.

(Прижала его к стене в очередной сотый раз, он промолчал, не решаясь ее грубо послать. И она сама решила эту проблему, дала ему еще шанс на год и вернула себе “власть”. Здесь где ее локус контроля? А с самооценкой что?)

Но тут жизнь подкинула острую ситуацию, из которой я не вижу пока выхода. В мае мои друзья позвали в субботу на ДР – он отказывает (дача). В июне моя лучшая подруга, с которой он хорошо знаком и вместе парами проводили несколько раз время, также приглашает его лично на свой юбилей в субботу июля. У меня внутри тревога всё это время, думаю, как буду справляться с эмоциями в случае его отказа (получается, в мыслях готова поступиться своими интересами ради сохранения отношений). И вот ещё на прошлой неделе мои друзья зовут нас на выходные на природу. Пишу ему – получаю отказ. Чувствую, что мои интересы в наших отношениях не учитываются, пишу это. Отвечает достаточно резко: «Для меня просидеть выходные у реки – бессмысленная трата времени. У меня есть цель (то есть дом своими руками – прим.автора)), к которой я иду, и лишнего времени у меня нет. Прости, что не могу дать тебе всего того, что тебе хотелось бы видеть».

(Он избегает ее как может, не встречается с ней, прячется. А для нее это “острая ситуация” и она пришла с ней в блог, чтобы разобраться в этой загадке)

В принципе, ничего нового. Получается, то, что я поняла год назад и в результате чего предлагала завершить отношения ещё тогда, осталось прежним. Похоже, с меня просто слетела корона и я увидела реальность. Ему так комфортно, он ничего не меняет, я удобная и всегда рядом (побарахтаюсь, позлюсь, но никаких последствий для него). Слила много своей территории.

(И ведь эти насильники с черным чемоданчиком всегда считают себя удобными. Уровень комфорта премиум)

Чтобы уже окончательно закрыть все вопросы, спросила про предстоящий юбилей подруги. Тоже отказ. Ввиду всего этого наконец-то проснулась моё самоуважение (или это уже поздно так называть, когда столько сливался?), я написала, что в отношениях его интересы – однозначный и непререкаемый авторитет, а мои интересы не важны и не учитываются. Для меня это лавина эмоций, с которыми я не могу справиться. И я не готова сейчас к общению в какой бы то ни было форме.

(Даже здесь, когда ее послали много раз и прямолинейно, она все равно нашла возможность сделать вид, что это она отказывается от общения)

Понимаю, что это как в шахматах, когда тебе ставят шах: практически нет пространства для манёвра. Я могла либо скатиться окончательно под плинтус в угоду его интересам, либо позаботиться о себе. Качели сильные, от ощущения самоуважения до рыданий «хочу быть только с ним вопреки всему», я думала, что у меня есть ещё год. Всё не так страшно, как было 3 года назад, но очень тяжело. Люблю его. Понимаю, что эта система формировалась 30 лет – и он по-другому просто не умеет. Но мне эти условия не подходят. Я долго терпела и ждала.

(Он ей не подходит. Видите? Где сейчас ее локус контроля? Что с ним?)

Сейчас не знаю, как себя вести, потому и пишу в надежде на Ваш разбор. Пока молчу и пытаюсь прожить свои эмоции, вернуть себе какую-никакую адекватность. Не жду от него ничего. Вариантов в голове крутится множество: он остаётся на своём – и я ухожу; мы разговариваем – и он меняет своё отношение (маловероятно, уже сколько говорено); на дистанции растёт моя СЗ и он переоценивает положение дел сам; он завершает отношения, потому что осознаёт, что мы хотим разного.

(Варианты как в стратегии ловли комара. Комар выпьет водки и ударится головой о камень)

Ещё кажется, что здесь можно применить схему экологичного расставания в случае неразрешимого конфликта. Пытаюсь разделить границы, понимаю, что у него иная картина мира, в которой он вкладывает в отношения столько, сколько может. Просто он так устроен, я – иначе. И не подходит этот формат мне, а не ему. Если бы я была другой, то и ситуация выглядела бы иначе. Это я не могу так. Поэтому сказать слова любви (я правда люблю и многим в нём восхищаюсь), взять ответственность на себя и уйти…

(Слова любви – это очень важно в этом случае. Автор можно бросить того, кто много раз послал, и боится, что это будет косяк)

Вижу картинку плоско, не хватает мне понимания и трезвости ума, мало опор. Буду благодарна Вам за Ваше 5D-видение и разбор, если это возможно.

(Автор, для разбора вашей ситуации не нужно видения 5Д, хватит одного глаза, полуслепого и слезящегося. Даже таким видно, что у вас происходит. Каждому моему комментатору видно, даже новичку. И каждому читателю, даже случайному)