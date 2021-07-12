 

Мнение: Родина или жизнь

12.07.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Кубе крупные волнения. Непосредственная причина — всплеск заболеваемости (невысокий, но достаточно динамичный, который усугубляется масштабными слухами) на фоне серьезной деградации знаменитого кубинского здравоохранения. Плюс хронические экономические проблемы и крайне неудачное решение о запрете для «челноков» перевозить из-за рубежа более одного места багажа груза. «Челночество» – почти единственный легальный способ не только зарабатывать, но и доставлять в страну дефицитные товары, список которых огромен.

Проблемы Кубы синхронизированы с проблемами Венесуэлы, так как по сути, это один режим. Куба получает из Венесуэлы и нефть, и доллары в обмен на силовую и организационную поддержку режима Мадуро. Венесуэльский режим — это по факту просто банальный наркокартель, причем в буквальном смысле этого слова плюс профсоюзная мафия, контролирующая экспорт нефти. Венесуэльская верхушка — это конгломерат двух ключевых преступных группировок: военные контролируют наркотрафик, профсоюзы (выходцем из которых является как раз Мадуро) — нефть.

Нам, живущим в России, лучше, чем многим другим, понятно, что мафиози у власти — это крах государства. Быстрый или медленный, зависит от того ресурса, который оргпреступность сумела захватить при приходе во власть. Но если учесть, что венесуэльский Мафия Стейт существует несколько дольше, чем путинский криминальный режим, то неудивительно, что развал Венесуэлы как государства зашел гораздо дальше, чем России. У нас еще все впереди.

Куба в этом смысле оказывает поддержку боливарианскому «сосьялизмо» сугубо в меркантильных интересах — получая в обмен на советничество в ключевых вопросах, которые мафия в силу своей природы неспособна решать — администрирование и вопросы государственной безопасности. В правительстве и спецслужбах Венесуэлы буквально засилье кубинских советников.

Однако даже такой симбиоз не способен создать сколь-либо устойчивую конструкцию. Венесуэла превратилась в классическое несостоятельное государство, чудес не бывает — криминал всегда антагонистичен государству, даже если сам является государством. Еще раз — нам в России это известно лучше всех.

Соответственно, Куба лишилась последнего значимого источника ресурсов. А ее модель экономики и политического устройства несамодостаточна. Отсюда и деградация уже кубинского режима, что и ведет к накоплению неразрешимых проблем.

Неудивительно, кстати, что Рауль Кастро (хотя формально он уже не является политическим лидером Кубы) немедленно вылетел в Венесуэлу — видимо, будет пытаться выжать из партнеров хоть что-то, мотивируя вполне резонным соображением — если что, рухнем оба.

Возможно, нынешний кризис удастся купировать. Но то, что он носит системный характер, преодолеть в рамках существующей системы отношений невозможно.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке

04.07 / Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

22.11 / Какого чёрта? Дело «колдуньи» Катерины Ивановой

28.01 / Куда уходят грузы, или Кто разворачивает составы, следующие в порты Латвии

08.07 / Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны

10.03 / На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором

01.09 / Мнение: Письмо: “Не хочу обременять”

23.04 / Мнение: “Любимый город”

15.04 / Начался «Большой солнечный минимум» который продлится до 2070 года

14.05 / Мнение: Интересы и принципы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика