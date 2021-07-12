Путин: Киеву Донбасс не нужен

Президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Киеву не нужен Донбасс, так как «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой».

«Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.

Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом.