 

Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве

12.07.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым измерили температуру.

«Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД РФ пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / В ГБР сменился и.о. директора

24.06 / Посол США в РФ вернулся в Москву

29.12 / Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID

18.09 / Гривна немного укрепилась к основным валютам

26.01 / Железняк возглавил фракцию “Голоса” в Раде

18.08 / Мишустин провел встречу с Дегтяревым

06.09 / Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым для обсуждения событий на Донбассе

24.11 / Производство российской вакцины от COVID-19 могут наладить в Германии

17.12 / Кускус и верблюжьи бега вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО

18.11 / Британский консул в Китае вытащил из реки тонущую девушку, местные даже не пытались ее спасти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика