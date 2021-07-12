Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым измерили температуру.

«Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД РФ пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений.